Кайлі Дженнер напередодні 28-річчя заселфила пишний бюст у крихітному топі з бантиком

Фото з Instagram Кайлі Дженнер

Американська косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер напередодні свого 28-річчя похвалилася фото з келихом червоного вина, на яких позує у крихітному топі.

Світлинами з акцентом на пишний бюст Кайлі поділилася у своєму Instagram.

"Остання п'ятниця, коли мені 27", - написала Кайлі.

Кайлі Дженнер попозувала з келихом у руках

Модель Хейлі Бібер, яка є подругою Кайлі у коментарях пообіцяла зробити своїй бесті незабутній 28-й рік життя. "28 будуть краще, я обіцяю", - написала вона

Кайлі точно знає, з якого ракурсу фото вийде ефектнішим

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер похвалилася соковитими формами у рекламі купальників свого бренду.

А на початку липня красуня посмакувала черешнями у бікіні на італійському відпочинку.