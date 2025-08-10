Кайлі Дженнер напередодні 28-річчя заселфила пишний бюст у крихітному топі з бантиком
Американська косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер напередодні свого 28-річчя похвалилася фото з келихом червоного вина, на яких позує у крихітному топі.
Світлинами з акцентом на пишний бюст Кайлі поділилася у своєму Instagram.
"Остання п'ятниця, коли мені 27", - написала Кайлі.
Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер похвалилася соковитими формами у рекламі купальників свого бренду.
А на початку липня красуня посмакувала черешнями у бікіні на італійському відпочинку.
