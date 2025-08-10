Кайлі Дженнер напередодні 28-річчя заселфила пишний бюст у крихітному топі з бантиком

Юлія Леськова - 10 серпня, 14:20
Кайлі Дженнер наробила нових фото
Фото з Instagram Кайлі Дженнер

Американська косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер напередодні свого 28-річчя похвалилася фото з келихом червоного вина, на яких позує у крихітному топі. 

Світлинами з акцентом на пишний бюст Кайлі поділилася у своєму Instagram.

"Остання п'ятниця, коли мені 27", - написала Кайлі. 


Кайлі Дженнер показала фото з келихом

Кайлі Дженнер попозувала з келихом у руках

Кайлі Дженнер попозувала для фото

Модель Хейлі Бібер, яка є подругою Кайлі у коментарях пообіцяла зробити своїй бесті незабутній 28-й рік життя. "28 будуть краще, я обіцяю", - написала вона

Кайлі Дженнер робить селфі
Кайлі точно знає, з якого ракурсу фото вийде ефектнішим

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер похвалилася соковитими формами у рекламі купальників свого бренду. 

А на початку липня красуня посмакувала черешнями у бікіні на італійському відпочинку. 

Читайте також:

Імперія Кардашян-Дженнерів: як живуть та чим займаються члени сімейства. Фото

Дженнер у фактурному купальнику і в'єтнамках на підборах посвітила тілом для глянцю

Кайлі Дженнер на ніжних фото показала розваги зі своїми дітьми

Родина Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів