Кайлі Дженнер на ніжних фото показала розваги зі своїми дітьми
27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер замилувала мережу своїми свіжими сімейними спогадами.
В Instagram знаменитість опублікувала добірку чорно-білих фото, на яких зображені милі моменти з її друзями та дітьми: 7-річною донькою Стормі й 3-річним сином Ейром.
"Мій тиждень на плівці", — підписала вона допис.
Не так давно Дженнер позувала в латексному аутфіті для власного бренду і показувала піканатні фото у спідньому. Мільярдерка відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та бікіні, які вдало підкреслюють її соковиті форми. А якось вона знялася для глянцю з нащадками.
Нагадаємо, з весни 2023 року Кайлі зустрічається з актором Тімоті Шаламе. Закоханих все частіше ловлять на милих моментах, а цієї весни вони разом відвідували фестиваль.