Кайлі Дженнер на ніжних фото показала розваги зі своїми дітьми

Карина Тімкова - 4 червня, 13:15

27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер замилувала мережу своїми свіжими сімейними спогадами.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку чорно-білих фото, на яких зображені милі моменти з її друзями та дітьми: 7-річною донькою Стормі й 3-річним сином Ейром.

"Мій тиждень на плівці", — підписала вона допис.

Кайлі Дженнер у майці попозувала на лежаку

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Фото Instagram

Кайлі Дженнер показала миле фото своєї доньки

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Кайлі Дженнер замилувала кадром свого маленького сина

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Фанати в коментарях писали, що Кайлі виглядає щасливою на цих фото

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Не так давно Дженнер позувала в латексному аутфіті для власного бренду і показувала піканатні фото у спідньому. Мільярдерка відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та бікіні, які вдало підкреслюють її соковиті форми. А якось вона знялася для глянцю з нащадками.

Нагадаємо, з весни 2023 року Кайлі зустрічається з актором Тімоті Шаламе. Закоханих все частіше ловлять на милих моментах, а цієї весни вони разом відвідували фестиваль.

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