Хиже бікіні та черешні: Кайлі Дженнер наробила спокусливих фото на італійському відпочинку. Фото

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер, яка нещодавно відвідала розкішне весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес у Венеції, вирішила залишитися в Італії для відпочинку.

У своєму Instagram 27-річна знаменитість показала сонячні кадри з Тоскани. Вона позувала у леопардовому купальнику просто неба з тарілочкою черешні й келихом напою.

До речі, на канікули з зірковою мамою відправилися і її діти від колишнього бойфренда, репера Тревіса Скотта: 7-річна донька Стормі й 3-річний син Ейр.

Засновниця брендів порелаксувала з корисним перекусом Фото Instagram

Кайлі похвалилася пишним бюстом і соковитими стегнами

Бізнесвумен поспокушала своїм пляжним виглядом

Селебриті підставила сонцю апетитні форми

Зірці личить італійська естетика

У поїздках можна і піцою посмакувати

Дженнер в обіймах своєї старшої дитини

Нещодавно мільярдерка поділилася своїм здивуванням стосовно того, якою дорослою стала Стормі

Нещодавно Кайлі хвалилася тілом у яскравих купальних луках і демонструвала пишні груди в обтислій сукенці. Для власного бренду вона також позувала у латексі.

Як відомо, з весни 2023-го бізнеследі перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе. Парочку доволі часто помічають на милих побаченнях, а ще вони разом розважалися на музичному фестивалі.

Якось ТаблоID детально описав діяльність кожного члена родини Кардашян-Дженнер та розповів про їхнє життя.