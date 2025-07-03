Хиже бікіні та черешні: Кайлі Дженнер наробила спокусливих фото на італійському відпочинку. Фото

Карина Тімкова - 3 липня, 16:25

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер, яка нещодавно відвідала розкішне весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес у Венеції, вирішила залишитися в Італії для відпочинку.

У своєму Instagram 27-річна знаменитість показала сонячні кадри з Тоскани. Вона позувала у леопардовому купальнику просто неба з тарілочкою черешні й келихом напою.

До речі, на канікули з зірковою мамою відправилися і її діти від колишнього бойфренда, репера Тревіса Скотта: 7-річна донька Стормі й 3-річний син Ейр.

Кайлі Дженнер блиснула апетитним бюстом і голими стегнами в Італії

Засновниця брендів порелаксувала з корисним перекусом

Фото Instagram

Кайлі Дженнер поспокушала своїм виглядом у бікіні

Кайлі похвалилася пишним бюстом і соковитими стегнами

Кайлі Дженнер посвітила пишним бюстом у хижому купальнику

Бізнесвумен поспокушала своїм пляжним виглядом

Кайлі Дженнер у леопардовому бікіні похвалилася соковитими формами

Селебриті підставила сонцю апетитні форми

Кайлі Дженнер посвітила тонкою талією на відпочинку в Італії

Зірці личить італійська естетика

Кайлі Дженнер показала свого сина з піцою на відпочинку в Італії
У поїздках можна і піцою посмакувати
Кайлі Дженнер показалася в обіймах дочки на відпочинку

Дженнер в обіймах своєї старшої дитини

Кайлі Дженнер замилувала знімком дочки, коли та займалася тістом

Нещодавно мільярдерка поділилася своїм здивуванням стосовно того, якою дорослою стала Стормі

Нещодавно Кайлі хвалилася тілом у яскравих купальних луках і демонструвала пишні груди в обтислій сукенці. Для власного бренду вона також позувала у латексі.

Як відомо, з весни 2023-го бізнеследі перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе. Парочку доволі часто помічають на милих побаченнях, а ще вони разом розважалися на музичному фестивалі.

Якось ТаблоID детально описав діяльність кожного члена родини Кардашян-Дженнер та розповів про їхнє життя.

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