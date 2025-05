Імперія Кардашян-Дженнерів: як живуть та чим займаються члени сімейства. Фото

Cімейство Кардашян-Дженнер стало знаковим в маскультурі, особливо після прем'єри їхнього реаліті-серіалу "Сімейство Кардашян".

Протягом 20 сезонів та різноманітних спін-оффів шоу дало змогу зазирнути за лаштунки життя Кардашян-Дженнерів, що пізніше дозволило родині перетворити свою зірковість на мільярдну імперію.

"Ми працюємо як прокляті - і нам пощастило. Нам не треба співати, танцювати. Ми просто живемо своїм життям", - сказала якось Кім в інтерв'ю Variety.

Щоб допомогти вам залишатися в курсі подій, ТаблоID підготував путівник життям родини Кардашян-Дженнер.

Кріс Дженнер

Мама сімейства Кріс Дженнер, хоч і не головне обличчя, проте популярність і успіх родини - саме її заслуга. Її діти - одні з головних зірок планети, а їхня імперія лише процвітає.

Кріс Дженнер була одружена двічі: з 1978 по 1991 роки із юристом Робертом Кардашяном, а з 1991 по 2015 з олімпійським чемпіоном Брюсом Дженнером (нині трансгендерною жінкою Кейтлін).

69-річна Кріс була двічі одружена Фото з Instagram

У шлюбі з юристом народилося 4 дітей - Кортні, Кім, Хлоя та Роб. У стосунках із Робертом Кардашяном Кріс Дженнер була радше світською левицею, ніж тою бізнес-акулою, котрою ми знаємо її зараз.

Після розлучення із юристом Кріс одружилася із зіркою спорту Брюсом Дженнером. Пара має двох спільних дочок - Кендалл і Кайлі.

Кріс і Брюс Дженнери Фото Getty Images

У стосунках із ним прокинулося її бізнесчуття. Спочатку вона стала менеджеркою чоловіка, а пізніше взялася за зростання статків і популярності усієї родини.

Нагодою для розширення імперії Кардашян-Дженнерів стало сексвідео Кім Кардашян і її колишнього Рея Джея, котре, нібито, "злили" в інтернет.

Незабаром після цього стартувало шоу "Сімейство Кардашян" (2007-2021), котре перевернуло не тільки ТБ, а й взагалі маскультуру.

Кріс називають "мамаджер" Фото з Instagram

Наразі Кріс Дженнер - менеджерка усіх своїх дочок. Вона отримує 10% від заробітку своїх дітей. На 2024 рік "мамаджер" мала статки у сумі 170 мільйонів доларів.

З 2014 року Кріс Дженнер перебуває у стосунках з молодшим на 25 років менеджером талантів Корі Гемблом.

Пара разом близько 10 років Фото з Instagram

Кортні Кардашян

46-річна Кортні Дженнер - найстарша дочка Кріс Дженнер і Роберта Кардашяна. Як і усі її сестри, вона скористалася популярністю сімейства і стала інфлюенсеркою та підприємицею.

Кортні - найстарша дочка Фото з Instagram

З 2006 по 2015 рік Кортні перебувала у стосунках з бізнесменом Скоттом Дісіком, у шлюбі з котрим народилося троє дітей: син Мейсон Деш Дісік, дочка Пенелопа Скотленд Дісік і син Рейн Естон Дісік.

Офіційного шлюбу у Кортні Кардашян і Скотта Дісіка не склалося. Під прицілом камер їхні сварки і численні зради бізнесмена стали предметом публічних обговорень. У 2010-му, після народження первістка, Дісік зробив пропозицію Кортні, але вона відмовилася, бо була не готова до шлюбу і не могла пробачити невірність коханого. Після народження третьої дитини пара розійшлася.

Стосунки у пари не склалися Фото з Instagram Kourtney Kardashian

Пізніше Кортні зустрічалася з боксером Юнесом Бенджимом, проте за два роки пара роійшлася.

Наступним обранцем найстаршої Кардашян став барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер. За плечима у обох - по троє дітей від минулих партнерів.

У 2022 році пара зіграла весілля в Італії, в маєтку Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

46-річна Кортні і 49-річний Тревіс часто показуються щасливі Фото з Instagram

Вже за два роки Кортні Кардашян подарувала Тревісу Баркеру сина Рокі. До речі, вагітність Кортні була непростою. Відомо, що ще ненароджену дитину довелося оперувати, щоб врятувати їй життя.

Основна частина статків Кортні, ймовірно, походить від її лайфстайл бренду POOSH, бренду вітамінних жувальних гумок Lemme і реклами у соцмережах. Завдяки всім цим доходам загальний статок Корт становить 65 мільйонів доларів.

Кім Кардашян

Карʼєра Кім Кардашян стартувала в якості стилістки співачки та актриси Бренді Норвуд. Пізніше Кардашян працювала на теледіву Періс Хілтон.

Але справжню популярність Кім отримала завдяки тому самому сексвідео зі своїм ексом і реаліті "Сімейство Кардашян".

Сексвідео зробило Кім зіркою Фото Getty Images

Особисте життя Кім Кардашян, звісно ж, обговорювали усі. Особливо її шлюб із Каньє Вестом.

Кім і Каньє почали зустрічатися у 2012 році, а вже у 2013-му заручилися. Пара зіграла пишне весілля в Італії. У стосунках народилося четверо дітей: Норт, Сейнт, Чикаго та Псалм. Двох старших дітей Кім виносила сама, а от молодших народили сурогатні матері.

Постійні негаразди у стосунках та нестабільний психічний стан Веста зробили свою справу - подружжя розлучилося у лютому 2021 року і ще довго сварилося публічно. Причини були різні: від стосунків Кім із Пітом Девідсоном до нагляду охоронців зірки реаліті за тим, як Каньє грає з їхніми спільними дітьми.

Стосунки Каньє і Кім можна порівняти з американськими гірками Фото AFP з сайту Getty Images

Про висловлювання скандального репера Каньє Веста годі й говорити. Неодноразово Вест шокував своїми заявами про палку любов до Гітлера і Путіна, а також образливими коментарями щодо євреїв. А оголені луки його дружини Бʼянки Сенсорі вже давно викликають суперечливі думки у всіх навколо, зокрема у Кім Кардашян, діти котрої частенько проводять час із мачухою.

А от нещодавно, здається, Кім урвався терпець. До неконтрольованої поведінки Веста додалося ще й те, що він опублікував трек "Lonely Roads Still Go to Sunshine", у якій їхня дочка Норт співає з одіозним репером P.Diddy.

Наразі Кім хоче домогтися одноосібної опіки над їхніми з Каньє дітьми.

Кім не хоче аби скандальна поведінка Каньє вплинула на їхніх дітей Фото з Instagram

У 2021 році журнал Forbes офіційно оголосив Кім мільярдеркою завдяки її брендам KKW Beauty та Skims.

Хлоя Кардашян

Третя дочка Кріс Дженнер і Роберта Кардашяна Хлоя - також успішна підприємиця і, до того всього, ще й телеведуча.

З вересня 2009 по грудень 2016 року Кардашян була одружена з баскетболістом Ламаром Одомом, за якого вийшла заміж через місяць після їхнього знайомства. Вони навіть знімалися у власному реаліті-шоу "Хлоя і Ламар".

У 2012 році Хлоя Кардашян була співведучою другого сезону американської адаптації The X Factor з актором Маріо Лопесом.

А ще Хлоя частенько фотошопить свої фото, через що з неї кепкують фани Фото Greg Swales

У 2016 році Кардашян вела власне ток-шоу Kocktails with Khloé. Вона знялася в документальному серіалі про здоров'я та фітнес "Тіло-помста з Хлоєю Кардашян", а також продюсувала його.

А от з власним брендом Good American Хлої досягла величезного успіху.

З 2016 по 2021 телезірка почала зустрічатися з баскетболістом Трістаном Томпсоном. Згодом у пари народилося двоє дітей - дочка Тру і син Татум. Первістка Хлоя народила самостійно, а от син з'явився завдяки сурогатній мамі.

У стосунках зʼявилося двоє дітей Фото з Instagram

Подейкують, коли Кардашян була вагітна Тру, у неї розпочалися передчасні пологи через сексскандал, фігурантом котрого був Трістан. Інтернетом розповсюдилися фото і відео Томпсона з іншою жінкою.

Роб Кардашян

Серед матріархату Кардашян-Дженнерів живе і працює наймолодший син Роберта Кардашяна - 38-річний Роб.

Можливо, він і не такий публічний та яскравий, як його сестри, проте так само знаходився під прицілом ЗМІ.

Кардашян був учасником 13-го сезону "Танців з зірками" у 2011 році. Займався підприємництвом, зокрема співпрацював з PerfectSkin, Rival Spot і BG5.

У 2012 році Роб брав участь в ігровому шоу "Вибір" і того ж року запустив свою лінію шкарпеток під назвою Arthur George.

Відомо, що син Кріс Дженнер зустрічався зі співачкою Рітою Орою та актрисою Адрієнною Бейлон.

Проте справжнім фурором стали стосунки Роба з Блек Чайною. У пари навіть було власне реаліті "Роб і Чайна", у котрому пара демонструвала те, як вони готуються до народження їхнього первістка, дочки Дрім.

Стосунки підприємця і світської левиці були сповнені скандалів. Якось Кардашян виклав у своєму Instagram серію інтимних фото і звинувачень у численних зрадах, а також розкрив "секрети" схуднення моделі.

Кендалл Дженнер

29-річна Кендалл Дженнер виділяється серед усіх Кардашян-Дженнерів, зокрема через свій зріст (1.80 м).

Вона почала працювати моделлю у віці 14 років. Після роботи в комерційних рекламних кампаніях і фотосесіях у друкованих виданнях, вона провела проривні сезони в 2014 і 2015 роках, дефілюючи для дизайнерів високої моди під час тижнів моди в Нью-Йорку, Мілані та Парижі.

Дженнер брала участь у рекламних кампаніях, редакційних статтях та зйомках для обкладинок журналів LOVE та різних міжнародних видань Vogue, а також була амбасадоркою бренду Estée Lauder.

Мамаджер обрала для Кендалл модельну стежку Фото з Instagram

У 2015 році Кендалл дебютувала на 16 місці у списку найбільш високооплачуваних моделей за версією журналу Forbes, а її річний дохід оцінили у 4 мільйони доларів США. А у 2017 році Дженнер була названа найбільш високооплачуваною моделлю світу за версією Forbes, витіснивши супермодель Жизель Бюндхен, яка очолювала список з 2002 року.

Ну і, звичайно, модель Кендалл Дженнер ще й підприємиця. У 2021 році вона запустила власний бренд текіли 818 Tequila.

Але без бізнесу - нікуди Фото з Instagram

Відомо, що з 2013 по 2016 рік Дженнер зустрічалася з англійським співаком Гаррі Стайлзом.

Пізніше у Кендалл розпочалася ера гравців NBA: модель 2 роки зустрічалася з Беном Сіммонсом, а потім стільки ж з Девіном Букером.

З лютого 2023 по вересень 2024 року Дженнер перебувала у стосунках з пуерторіканським репером Bad Bunny.

Кайлі Дженнер

27-річна Кайлі Дженнер - наймолодша представниця сімейства Кардашян-Дженнер.

У 2015 році Кайлі запустила власну лінію косметики Kylie Cosmetics, продажі котрої довгі роки трималися на високих позиціях.

Окремо варто виділити вплив Дженнер на маскультуру з середини 2010-х років. У 2014 і 2015 роках журнал Time включив її і Кендалл до списку найвпливовіших підлітків світу, посилаючись на їхній значний вплив серед молоді в соціальних мережах. 2017 року Дженнер потрапила до Forbes Celebrity 100, ставши наймолодшою людиною, яка потрапила до цього списку.

Кайлі наймолодша Фото з Instagram

Статки Дженнер та їх висвітлення у Forbes у минулому були джерелом суперечок. У 2019 році журнал оцінив статки Кайлі в 1 мільярд доларів США і назвав її наймолодшою у світі мільярдеркою, яка зробила себе сама. Але це виявилося неправдою. У травні 2020 року Forbes опублікував заяву, в якій звинуватив Дженнер у підробці податкових документів, щоб "виглядати" мільярдеркою.

Кайлі Дженнер зустічалася із репером Tyga. Артист начебто кинув наречену і матір свого сина Блек Чайну заради теледіви.

Стосунки Дженнер і репера викликали суперечки через різницю у віці, бо розпочалися коли Дженнер було 16 років.

Дженнер і Тайга кілька разів на короткий час розходилися протягом своїх дворічних стосунків, а у квітні 2017 року розійшлися назавжди.

У квітні 2017 року Кайлі Дженнер вперше побачили з Тревісом Скоттом на фестивалі Coachella, а вже на початку 2018 року Дженнер подарувала реперу дочку Стормі.

Пара не була довго разом і розійшлася через рік після народження спільної дитини. Під час розлуки Дженнер і Скотт підтримували дружні стосунки, разом виховуючи Стормі.

Влітку 2021 року пара знову возз'єдналася, а пізніше Дженнер оголосила в Instagram, що вагітна другою дитиною. У лютому 2022 року народився син Ейр. Подружжя вдруге розлучилося менш ніж через рік після цього. Подейкували, що причиною стала зрада Тревіса Скотта.

Наразі Кайлі Дженнер зустрічається з актором Тімоті Шаломе. Вперше пару підловили у 2023 році.

Навколо пари постійно вирують плітки, на кшталт того, що їхні стосунки фейкові. Проте Кайлі і Тімоті продовжуть демонструвати свою взаємну закоханість. Нещодавно пара відпочивала разом на фестивалі Coachella, де ніжно трималася за руки і цілувалася. А також Дженнер і Шаломе з'явилися разом на хіднику як офіційна пара.

Це був перший офіційний вихід пари Фото Getty Images

