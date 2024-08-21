Гаряча спокуса: Кайлі Дженнер в атласному мікробікіні підставила сонцю ласі принади

Тамара Кудрявченко 21 серпня, 17:15
Важко дивитися Кайлі в очі
Важко дивитися Кайлі в очі

Одна з найдорожчих блогерок планети Кайлі Дженнер презентувала дроп атласних купальників, які прорекламувала на собі.

Молодша сестра Кім Кардашян попозувала у різнокольорових бікіні свого бренду, виставивши апетитні форми коло басейну.

Кайлі Дженнер у басейні

Літо майже закінчилося, але не для Кайлі


Гарячими фото Кайлі поділилася в Instagram.

Кайлі Дженнер в купальнику

26-річній Кайлі закидають вживання "Оземпіку", але вона заперечує

Нещодавно Кайлі, в якої двоє дітей, зізналася, що мала післяпологову депресію

Нещодавно Кайлі, в якої двоє дітей, зізналася, що мала післяпологову депресію

Кайлі Дженнер тіло

Кайлі та її атласне бікіні спокушає

Кайлі Дженнер KHY

Нагадаємо, Дженнер уже понад рік має стосунки з актором Тімоті Шаламе. Хоча пара не афішує свій роман і офіційно не підтверджує.

Читайте також:

Носила такий у 17: Кайлі Дженнер кардинально змінила колір волосся. Фото

Кайлі Дженнер похизувалася формами у крихітному бікіні. Фото

Кайлі Дженнер в срібному купальнику спокусливо поласувала черешнею на холодильнику. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів