Гаряча спокуса: Кайлі Дженнер в атласному мікробікіні підставила сонцю ласі принади

Важко дивитися Кайлі в очі

Одна з найдорожчих блогерок планети Кайлі Дженнер презентувала дроп атласних купальників, які прорекламувала на собі.

Молодша сестра Кім Кардашян попозувала у різнокольорових бікіні свого бренду, виставивши апетитні форми коло басейну.

Літо майже закінчилося, але не для Кайлі

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Гарячими фото Кайлі поділилася в Instagram.

26-річній Кайлі закидають вживання "Оземпіку", але вона заперечує

Нещодавно Кайлі, в якої двоє дітей, зізналася, що мала післяпологову депресію

Кайлі та її атласне бікіні спокушає

Нагадаємо, Дженнер уже понад рік має стосунки з актором Тімоті Шаламе. Хоча пара не афішує свій роман і офіційно не підтверджує.