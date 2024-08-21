Гаряча спокуса: Кайлі Дженнер в атласному мікробікіні підставила сонцю ласі принади
Одна з найдорожчих блогерок планети Кайлі Дженнер презентувала дроп атласних купальників, які прорекламувала на собі.
Молодша сестра Кім Кардашян попозувала у різнокольорових бікіні свого бренду, виставивши апетитні форми коло басейну.
Гарячими фото Кайлі поділилася в Instagram.
Нагадаємо, Дженнер уже понад рік має стосунки з актором Тімоті Шаламе. Хоча пара не афішує свій роман і офіційно не підтверджує.
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