"Світ дуже тиснув": Кайлі Дженнер попозувала для глянцю зі своїми дітьми та прокоментувала закиди щодо "Оземпіку"

Наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер знялася для Vogue фото Luis Alberto Rodriguez

Одна з найпопулярніших блогерок планети, 26-річна Кайлі Дженнер стала героїнею нової обкладинки британського Vogue.

Зірка реаліті "Сімейка Кардашян" попозувала у розкішних вбраннях, а також дала інтерв’ю. В ньому вона розповіла, як пережила післяпологову депресію, що думає про статус "молодої мами" та чому не коментує стосунки з голлівудським актором Тімоті Шаламе.

Як відомо, Кайлі народила першу дитину, дівчинку Стормі, у віці 20 років. А в 24 вже з’явився на світ хлопчик. Його ім’я довго залишалося у секреті, а потім виявилось, що Дженнер просто не могла визначитися з ним і змінювала його кілька разів. Кінець кінцем зупинилися на Ейр.

26-річна Дженнер на обкладинці британського Vogue фото Luis Alberto Rodriguez

"Я почуваюся, ніби у свої 20 з гаком я повністю у настрої "мамці". Тому мені треба було зробити щось суто для себе, після народження сина… І так я поринула з головою у моду. Всі ці Fashion Week, це все дуже весело. Я тоді подумала, чому ж не почала захоплюватися цим раніше", – сказала вона.

"Я не знаю, ким була б, якби не перебувала під постійним прицілом пильних поглядів. Я напевно стала б іншою людиною… Світ дуже тиснув на підлітка, тобто на мене, вимагаючи правильних рішень. І я зараз просто повинна бути лагідною до себе, попри те, що несу стільки відповідальності.

Я просто намагаюся робити те, що найкраще для мене… Озираючись (на деякі періоди свого життя - ред.) я думаю: "Господи, мені ж було всього 17 чи 18 років", – сказала вона, додаючи, що завагітнівши у 19, не усвідомлювала, наскільки зміниться її життя.

6-річна дівчинка Стормі та 2-річний син Ейр фото Luis Alberto Rodriguez

Кайлі не приховує, що поява дітей сильно вплинула на її ментальне здоров’я. Вона відверто заявила, що зіштовхнулася з післяпологовою депресією.

"Після народження Стормі, цей період тривав рік. Після Ейра – приблизно стільки ж часу. Скоро мені виповниться 27 і я нарешті повернусь до себе, почну знову почуватися собою. Думаю, бувши вагітною, одягнувши ті спортивки, в яких я проходила весь термін, я просто не мала часу збагнути деякі потрібні речі про своє життя. А потім рік післяпологової. Ментально – це було дуже важко. Гормонально – теж дуже важко. Я не знала, як вдягатися", – сказала Дженнер.

фото Luis Alberto Rodriguez

Вона також зізналася, що не очікувала від себе такої емоційності. Мовляв, обидві вагітності пройшли у сльозах. Але попри це, нині для Кайлі немає важливіших людей у світі.

"Я приходжу додому і мої діти люблять мене. Їхня любов безумовна. Вони просто одержимі мною. І це навчило мене простіше йти по життю. Я така: "Окей, я маю цих маленьких людей вдома. Вони мене потребують, люблять мене і думають, я найідеальніша людина у світі. Тому мені не потрібне схвалення від буль-кого іншого", – додала вона.

Для цього кадру Кайлі попозувала у пальчатках українського бренду Zhilyova фото Luis Alberto Rodriguez

Не оминули і теми хейту. Дженнер, яка у Instagram має близько 400 мільйонів підписників, отримує від них не лише любов, але і негатив. Зокрема, через фігуру. Дівчині нерідко закидають використання "Оземпіку".

"Я важила близько 90 кілограм обидва рази, після народження своїх дітей. Після першої вагітності, я нарешті позбулася зайвого, а потім через 2 місяці завагітніла знову… До другої вагітності я встигла повернутися у форму. Це сталось завдяки роботі у спортзалі. Але потім трапилась друга вагітність. Я почувалася, ніби люди не дали мені, або жінкам у цілому, достатньо емпатії.

Натомість, мене звинувачували згодом у використанні якихось препаратів для схуднення типу "Оземпіка"... Зрештою, я повернулася до ваги, яку мала до обох вагітностей. І люди, спостерігаючи за мною майже кожен день (через соцмережі - ред.), бачили мій період після пологів. Я тоді казала: "Агов, хіба ви всі забули, що я маю двох дітей? Я набрала у середньому по 30 кіло кожного разу?", – риторично дивується Дженнер.

Родину Кардашян неодноразово звинувачували у використанні препарату "Оземпік", але вони ці закиди заперечують фото Luis Alberto Rodriguez

Торкнулися і її особистого життя. Чинний партнер Кайлі, голлівудський актор Тімоті Шаламе жодним чином не коментує стосунків з дівчиною. Його прикладу слідує і вона.

"Приватність – дуже важлива частина мого життя. І я почуваю себе (приховуючи його від загалу - ред.) дуже добре", – сказала Кайлі і додала, що їй з надлишком вистачає уваги ще від дитинства.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер не приховує, що робила пластичні операції. Більше про це читайте у попередньому матеріалі TabloID.