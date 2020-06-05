Не найбагатша, зате хоч найдорожча: Кайлі Дженнер після скандалу знову очолила рейтинг Forbes

Американська реалітізірка та бізнесвумен Кайлі Дженнер опинилася на верхівці рейтингу найдорожчих селебріті за версією Forbes - через лічені дні після того, як журнал із ганьбою виключив її з рейтингу молодих мільярдерів.

Зі рік 22-річна дівчина заробила 590 мільйонів доларів (без урахування податків), значно більше, ніж будь-яка світова зірка.

Як пише Forbes, 540 мільйонів Кайлі отримала, продавши 51% своєї компанії Kylie Cosmetics. Нагадаємо, завдяки документації по цій угоді буцімто й випливло те, що Дженнер суттєво перебільшувала успішність свого бізнесу.

22-річна Кайлі стала найбільш високооплачуваною зіркою року фото з instagram дженнер

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На другому місці в рейтингу опинився чоловік Кайліної сестри Кім, репер Каньє Вест. Він за рік збагатів на 170 тисяч, зате перейшов у категорію мільярдерів.

Наступні три місця в Топ-5 вибороли спортсмени: Роже Федерер (106,3 мільйона), Кріштіану Роналду (105 мільйонів) та Ліонель Мессі (104 мільйона).

У сотні найдорожчих фігурують, зокрема, Раян Рейнольдс, Джоан Роулінг, Кім Кардашян, Пінк, Девід Коперфільд.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер заявляє, що Forbes звинувачує її в обмані бездоказово, і що вона ніколи й не просила про те, щоби її включали в якийсь рейтинг.

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