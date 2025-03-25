Сукня без бретелей, зміїна торбинка і вигадливе взуття: Кеті Холмс вигуляла ефектний аутфіт на червоному хіднику

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Американська акторка Кеті Холмс днями відвідала бродвейську прем'єру "Отелло", підібравши для появи на парадному хіднику ефектний лук: довге чорне плаття з голими плечима, дуже відкриті босоніжки і зміїну торбинку.

Прикрасами 46-річна зірка вирішила образ не переобтяжувати і обмежилася лише сережками.

Кеті Холмс подивилася виставу на Бродвеї Фото Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно Кеті розповідала, з чого вона починає, коли вигадує собі аутфіт для якоїсь події.

Як відомо, єдина дочка Холмс, від шлюбу з актором Томом Крузом, Сурі вивчає дизайн в Університеті Карнегі-Меллона.