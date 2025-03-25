Сукня без бретелей, зміїна торбинка і вигадливе взуття: Кеті Холмс вигуляла ефектний аутфіт на червоному хіднику
Американська акторка Кеті Холмс днями відвідала бродвейську прем'єру "Отелло", підібравши для появи на парадному хіднику ефектний лук: довге чорне плаття з голими плечима, дуже відкриті босоніжки і зміїну торбинку.
Прикрасами 46-річна зірка вирішила образ не переобтяжувати і обмежилася лише сережками.
Нагадаємо, нещодавно Кеті розповідала, з чого вона починає, коли вигадує собі аутфіт для якоїсь події.
Як відомо, єдина дочка Холмс, від шлюбу з актором Томом Крузом, Сурі вивчає дизайн в Університеті Карнегі-Меллона.
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