Масляно-жовтий і глибоке декольте: Кеті Холмс у трендовому луці попозувала на модному показі в Парижі

Американська актриса Кеті Холмс приєдналася до зіркових гостей показу осінньої колекції бренду Zimmermann на Тижні моди в Парижі.

Для виходу 46-річна Кеті обрала штанний костюм вільного крою у трендовому кольорі цієї весни - масляно-жовтому. Свій оверсайз-лук вона доповнила темно-коричневим топом з доволі низьким декольте, сумкою в тон і сандалями на пласкій підошві.

Дівчата, цей відтінок жовтого - один із наймодніших цієї весни. З чим його поєднувати - читайте в порадах від ТаблоID Фото Getty Images

У коментарі ELLE Холмс розповіла про те, як обирає вбрання для появи на публіці.

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"Я починаю з комфорту та приводу, і я люблю кольори. Мені подобається поєднувати вінтажні речі з нюдовими. Іноді щось таке, що виглядає сезонно. Мені зараз подобаються брошки, хоча я їх не ношу", - поділилася актриса.

Також Кеті розповіла про свої плани під час перебування в Парижі:

"Коли я тут, то люблю відвідувати свою улюблену маленьку кав’ярню. Мені подобається почуватися комфортно. А також просто прогулятися та знайти нові галереї та місця, де я раніше не була".

Нагадаємо, нещодавно Холм спростувала чутки про те, що її дочка Сурі від Тома Круза з настанням повноліття успадкувала мільйони батька.