Кеті Холмс у зухвалих барвах і з голою спиною підкорила парадний хідник у Нью-Йорку. Фото
Американська акторка Кеті Холмс відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природознавства в Нью-Йорку 28-го жовтня.
На івент 45-річна зірка прийшла в сукні від Carolina Herrera та в супроводі креативного директора бренду, Веса Гордона.
Лук Кеті, в якому поєдналися рожевий, червоний і чорний є прикладом "колор блокінгу", суперечливого, як відзначає Vogue, тренду 2010-их років із комбінування контрастуючих між собою чистих барв. Модний глянець припускає, що, подивившись на Холмс, дизайнерам варто би до нього повернутися.
Нагадаємо, за декілька років акторка матиме в родині дипломовану дизайнерку. Її донька від актора Тома Круза, 18-річна Сурі зараз на першому курсі університету Карнегі-Меллона.
Як відомо, зірковий батько оплачує своїй єдиній біологічній дитині освіту, але бачитися з Сурі, оскільки та не належить до саєнтологічної церкви, не бажає вже багато років.
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