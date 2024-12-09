Жодних мільйонів від Тома Круза: Кеті Холмс спростувала чутки про багатство своєї доньки

Американська акторка Кеті Холмс, яка зазвичай не коментує чуток щодо стосунків її доньки Сурі з батьком, актором Томом Крузом, відступила від цього правила та емоційно відреагувала в Instagram на публікацію Daily Mail.

У ній ішлося про те, що Сурі, щойно їй у квітні виповнилося 18, стала мільйонеркою. Мовляв, запрацював трастовий фонд, створений для неї Томом. Повідомлялося, що дівчина отримала чималу частину грошей, а решту одержить у 30 років.

"Цілковита неправда. Daily Mail, припиніть вигадувати. Досить", - написала Кеті, опублікувавши скрін тієї самої статті.

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45-річну Кеті обурили чутки про доччин трастовий фонд від Тома Круза

У коментарях люди висловлюють Холмс підтримку, пишуть, що вона - дуже хороша та хоробра мама, та вмовляють не зважати на жовту пресу.

Нагадаємо, подейкують, 62-річний Круз оплачує Сурі вищу освіту. Кінозірка не бачився з донькою, яка є його єдиним біологічним дитям, уже багато років.

Як відомо, в 2012-му році Кеті фактично здійснила втечу від Тома, забравши маленьку Сурі. Актриса прагнула врятувати дитину від занурення в саєнтологію, на чому категорично наполягав Круз. Актор не приховував, що вчинок дружини став для нього несподіванкою.