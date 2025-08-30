Здибанки в Аспені та спільні друзі: Костнер закрутив роман з ексдружиною мільярдера - ЗМІ

Фото Getty Images

Подейкують, що у житті 70-річного голлівудського актора Кевіна Костнера, який два роки тому гучно розлучався зі своєю дружиною Крістін Костнер, з'явилася нова кохана.

Про це пише видання Page Six.

За даними інсайдера, актор закрутив роман із колишньою дружиною американського мільярдера Алекса Горса, Келлі Нунан. Проте ці стосунки поки не є серйозними, адже парочка живе далеко одне від одного. Кевін проживає у штаті Каліфорнія, а Келлі - на Манхеттен-Біч.

"Вони спілкуються невимушено, їх познайомили друзі", - сказало джерело.

Келлі 46 років, вона також працює в кіноіндустрії - грає ролі у фільмах та режисує їх Фото з Instagram Келлі Нунан

Проте Костнер та Нунан нещодавно провели разом час у Колорадо.

"Вони обидва часто відвідують Аспен та мають спільних друзів. Вони пізнають одне одного та зустрічаються, коли мають можливість", - додав інсайдер.

Нагадаємо, минулого року Кевін Костнеру приписували "жвавий флірт" з акторкою Шерон Стоун.

До речі, під час розлучення з дружиною у суді між експодружжям розгорілися справжні баталії. Крістін вимагала від Кевіна 248 тисяч доларів аліментів, проте сам актор стверджував, що ці гроші вона витратить на пластичні операції та інші власні потреби.