"Іскри літали": 69-річного Кевіна Костнера помітили за жвавим фліртом із відомою кінозіркою

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Подейкують, у Голлівуді може утворитися (а може, вже й тишком-нишком утворилася) нова зіркова парочка.

Актор Кевін Костнер, котрий торік зі скандалом розійшовся з дружиною після 18 років шлюбу, буцімто накинув оком на свою відому колегу. І цей інтерес взаємний.

Хто це така, інформатори розповіли In Touch.

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Зі слів очевидців, на церемонії Governors Awards 17-го листопада 69-річний Костнер відверто фліртував із 66-річною Шерон Стоун.

Кевін Костнер та Шерон Стоун запали одне на одного? Фото Getty Images

"Іскри літали", - запевнив один зі співрозмовників видання.

Як припустило одне з джерел, Костнер та Стоун пішли з івенту вдвох. Як помітив іще один очевидець, актори, як мінімум, обмінялися телефонними номерами.

Цікаво, що Шерон раніше публічно висловилася на підтримку Кевіна під час його шлюборозлучного процесу з ексдружиною, Крістін Баумгартнер, пише Hello!.

У Instagram актриса якось прокоментувала пост про судове засідання, на якому Крістін аргументувала, чому Костнер має платити аліменти на їхніх трьох дітей саме в розмірі 160 тисяч доларів щомісяця, мовляв, сини і донька звикли до певного рівня.

Актор уже готовий до нових стосунків після непростого розлучення? Фото Getty Images

Показуючи в залі суду фотографії з повсякденного життя дітей - дім у Санта-Барбарі, волейбольну площадку, садок, басейн, 49-річна Крістін не стримала сліз, а її адвокат наголосив, що "розкіш наразі в їхній ДНК".

"Мій колишній теж так вважав", - прокоментувала Шерон Стоун, додавши регочучий смайлик.

Як відомо, після розставання з Баумгартнер Костнеру приписували вже кілька романів.







