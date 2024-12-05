"Іскри літали": 69-річного Кевіна Костнера помітили за жвавим фліртом із відомою кінозіркою
Подейкують, у Голлівуді може утворитися (а може, вже й тишком-нишком утворилася) нова зіркова парочка.
Актор Кевін Костнер, котрий торік зі скандалом розійшовся з дружиною після 18 років шлюбу, буцімто накинув оком на свою відому колегу. І цей інтерес взаємний.
Хто це така, інформатори розповіли In Touch.
Зі слів очевидців, на церемонії Governors Awards 17-го листопада 69-річний Костнер відверто фліртував із 66-річною Шерон Стоун.
"Іскри літали", - запевнив один зі співрозмовників видання.
Як припустило одне з джерел, Костнер та Стоун пішли з івенту вдвох. Як помітив іще один очевидець, актори, як мінімум, обмінялися телефонними номерами.
Цікаво, що Шерон раніше публічно висловилася на підтримку Кевіна під час його шлюборозлучного процесу з ексдружиною, Крістін Баумгартнер, пише Hello!.
У Instagram актриса якось прокоментувала пост про судове засідання, на якому Крістін аргументувала, чому Костнер має платити аліменти на їхніх трьох дітей саме в розмірі 160 тисяч доларів щомісяця, мовляв, сини і донька звикли до певного рівня.
Показуючи в залі суду фотографії з повсякденного життя дітей - дім у Санта-Барбарі, волейбольну площадку, садок, басейн, 49-річна Крістін не стримала сліз, а її адвокат наголосив, що "розкіш наразі в їхній ДНК".
"Мій колишній теж так вважав", - прокоментувала Шерон Стоун, додавши регочучий смайлик.
Як відомо, після розставання з Баумгартнер Костнеру приписували вже кілька романів.
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