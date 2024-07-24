Зухвале декольте, бант-оверсайз та зачіска з 1960-их: Бекінсейл вигуляла вишуканий ретрообраз у Франції

Марія Ткаченко 24 липня, 19:00
Кейт Бекінсейл

Акторка Кейт Бекінсейл відвідала благодійний захід Summer Gala by Gala One, що відбувся 23-го липня у французькому Гассені.

50-річна зірка явила собою втілення ретрогламуру, з'явившись у вузькій чорній максісукні з глибоким декольте та величезним золотим бантом. Довершила вона образ зачіскою в стилі Старого Голлівуду 1960-х.

Акторка Кейт Бекінсейл

Бекінсейл полюбляє усілякі банти

Яскравими фото з події Кейт поділилася в себе у Instagram, порадівши, що вдалося зібрати гроші на допомогу дітям Африки, біженцям та організації зі збереження довкілля.

Актриса Кейт Бекінсейл

50-річна зірка стала гостею благодійного івенту у Франції

Сукня Кейт Бекінсейл
Зачіска Кейт Бекінсейл

Вишуканий чорно-золотий лук Кейт продемонструвала в соцмережі

Запостила Бекінсейл і відео, відзначивши виступ Кайлі Міноуг, котру назвала "незрівнянною". Як написала Кейт, співачка "зробила все і навіть більше, попри температуру в 4000 градусів за Цельсієм".

Нагадаємо, в травні Бекінсейл розповіла, що в останній рік має серйозні проблеми зі здоров'ям. Акторці довелося вдатися до пояснень через постійні закиди щодо її надмірної худорлявості.

Як відомо, Кейт також весь час приписують пластичні операції, уколи ботоксу тощо.

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