Рідкісний вихід: Кіану Рівз з коханою потрималися за руки на прогулянці у Лондоні. Фото

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60-річний канадський актор Кіану Рівз разом зі своєю дівчиною, 51-річною американською художницею Александрою Грант прогулялися вулицями Лондона. Річ у тому, що пара дуже рідко з'являється на публіці, надаючи перевагу більше перебувати подалі від сторонніх очей.

Папараці помітили закоханих, коли вони, тримаючись за руки, прямували до ресторану Scott's у Мейфері, пише Daily Mail.

Кіану був одягнений у коричневий костюм, коричневі червики та чорний светр, а от Александра була у широких чорних штанях, білому светрі та твідовому жакеті.

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Востаннє пару бачили разом на Гран-прі MotoGP Liqui Moly Motorrad у Німеччині ще в липні цього року.

Нагадаємо, Кіану Рівз дуже рідко говорить про свою кохану, але якось зізнався, що вона робить його щасливим.

У травні Рівз і Грант відвідали мистецький івент Hammer Museum у Лос-Анджелесі.



