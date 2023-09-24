"Він моє натхнення": подруга Кіану Рівза про те, що вона в ньому любить, і про плюс стосунків у зрілому віці
50-річна американська художниця та дівчина 59-річного канадського актора Кіану Рівза, Александра Грант з'явилася на червоній доріжці без свого зіркового хлопця та розповіла про плюс стосунків у зрілому віці.
Про це пише Daily Mail.
Художниця відвідала церемонію нагородження Beverly Arts Icon Awards у Лос-Анджелесі, але пройшлася хідником Александра без Рівза та дала рідкісний коментар щодо своїх стосунків з актором.
До слова, пара дуже рідкою коментує свій роман, вони тримають його якомога далі від громадськості, крім тих разів, коли разом виходять на червону доріжку.
"Хороша новина про закоханість у дорослому віці полягає у тому, що у мене вже була кар'єра, коли почалися стосунки. Я почуваюся дуже впевнено і з ним, і сама", - відповіла Александра на питання про те, як їй виходити на парадні хідники із таким відомим кавалером.
Також вона розповіла, що актор є для неї натхненням.
"Мені в Кіану подобається те, що ми підштовхуємо одне одного до чогось нового. Бачити, як людина розв'язує проблеми — надихає. Він моє натхнення. Він такий творчий, такий добрий. Він так багато працює", - сказала художниця.
Нагадаємо, Кіану Рівз та Александра Грант довгий час були друзями. У листопаді 2018 поширилися чутки про те, що він зробив Грант пропозицію.
Нещодавно Рівз ніжно прокоментував свій роман з Александрою. Він назвав її "моя мила" і розповів, що почувається щасливим разом із нею.