"Він моє натхнення": подруга Кіану Рівза про те, що вона в ньому любить, і про плюс стосунків у зрілому віці

50-річна американська художниця та дівчина 59-річного канадського актора Кіану Рівза, Александра Грант з'явилася на червоній доріжці без свого зіркового хлопця та розповіла про плюс стосунків у зрілому віці.

Про це пише Daily Mail.

Художниця відвідала церемонію нагородження Beverly Arts Icon Awards у Лос-Анджелесі, але пройшлася хідником Александра без Рівза та дала рідкісний коментар щодо своїх стосунків з актором.

До слова, пара дуже рідкою коментує свій роман, вони тримають його якомога далі від громадськості, крім тих разів, коли разом виходять на червону доріжку.

"Хороша новина про закоханість у дорослому віці полягає у тому, що у мене вже була кар'єра, коли почалися стосунки. Я почуваюся дуже впевнено і з ним, і сама", - відповіла Александра на питання про те, як їй виходити на парадні хідники із таким відомим кавалером.

Однак "технічно" Кіану Рівз вже 30 років одружений на іншій Фото Getty Images

Також вона розповіла, що актор є для неї натхненням.

"Мені в Кіану подобається те, що ми підштовхуємо одне одного до чогось нового. Бачити, як людина розв'язує проблеми — надихає. Він моє натхнення. Він такий творчий, такий добрий. Він так багато працює", - сказала художниця.

Нагадаємо, Кіану Рівз та Александра Грант довгий час були друзями. У листопаді 2018 поширилися чутки про те, що він зробив Грант пропозицію.

Нещодавно Рівз ніжно прокоментував свій роман з Александрою. Він назвав її "моя мила" і розповів, що почувається щасливим разом із нею.