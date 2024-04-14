59-річний Кіану Рівз зацілував кохану у сукні з глибоким декольте на івенті у Лос-Анджелесі. Фото

59-річний канадський актор Кіану Рівз зі своєю дівчиною, американською художницею Александрою Грант відвідали MOCA Gala 2024 у Лос-Анджелесі. Пара з'явилася разом на публіці вперше з листопада минулого року.

Для виходу на хідник 54-річна Александра вибрала довгу атласну сукню бірюзового кольору на бретельках, з вирізами по боках та глибоким декольте. Лук художниця доповнила прикрасами та клатчем у стразах.

Кіану і Александра не соромляться виражати свої почуття на публіці Фото Getty Images

Сам Кіану був одягнений у темно-синій класичний костюм, сіру сорочку. Образ він довершив шарфом і коричневими замшевими черевиками.

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Як пише видання People, Кіану та Александра відвідують лише ті заходи, які для них важливі.

"Вони обоє домосіди. Вони більше люблять розважатися вдома. Вони часто запрошують друзів на вечерю", - каже інсайдер.

Рівз і Грант виглядають щасливими і закоханими Фото Getty Images

Нагадаємо, свої стосунки з Александрою Грант Кіану Рівз розсекретив у 2019 році. У 2023 році почали ходити чутки, що пара заручилася, однак це досі ніхто з них не підтвердив.

Як відомо, сам Рівз зізнавався в інтерв'ю, що він почувається щасливим у стосунках з Грант.