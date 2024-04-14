59-річний Кіану Рівз зацілував кохану у сукні з глибоким декольте на івенті у Лос-Анджелесі. Фото
59-річний канадський актор Кіану Рівз зі своєю дівчиною, американською художницею Александрою Грант відвідали MOCA Gala 2024 у Лос-Анджелесі. Пара з'явилася разом на публіці вперше з листопада минулого року.
Для виходу на хідник 54-річна Александра вибрала довгу атласну сукню бірюзового кольору на бретельках, з вирізами по боках та глибоким декольте. Лук художниця доповнила прикрасами та клатчем у стразах.
Сам Кіану був одягнений у темно-синій класичний костюм, сіру сорочку. Образ він довершив шарфом і коричневими замшевими черевиками.
Як пише видання People, Кіану та Александра відвідують лише ті заходи, які для них важливі.
"Вони обоє домосіди. Вони більше люблять розважатися вдома. Вони часто запрошують друзів на вечерю", - каже інсайдер.
Нагадаємо, свої стосунки з Александрою Грант Кіану Рівз розсекретив у 2019 році. У 2023 році почали ходити чутки, що пара заручилася, однак це досі ніхто з них не підтвердив.
Як відомо, сам Рівз зізнавався в інтерв'ю, що він почувається щасливим у стосунках з Грант.