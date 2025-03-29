В стилі Саманти: 68-річна зірка "Секс і місто" Кетролл у сексі-ночнушці та хутрі попозувала для фото

Фото з Instagram Кім Кетролл

68-річна англо-канадська акторка Кім Кетролл в Instagram показала нові фото у стилі своєї героїні Саманти Джонс з культового серіалу "Секс і місто" для бренду косметики Шарлоти Тілбері.

Кім попозувала у мереживному пеньюарі та хутрі на ліжку, а також наробила стильних фото за кермом рожевого ретро кабріолета.

Кім наробила фото у стилі Саманти Джонс

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Як вам такі фото акторки?

Фото з Instagram Кім Кетролл

Днями зірка серіалу "Секс і місто" Сара-Джесіка Паркер святкувала своє 60-річчя. З днем народження її привітали колеги по серіалу: Синтія Ніксон та Крістін Девіс.

А ось Кім Кетролл не вітала Сару-Джесіку, адже вони, за чутками, мають давній конфлікт. Про причини сварки колишні колеги не розповідають, одна якось підтвердили, що не є подругами.