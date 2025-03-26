"Неймовірна жінка": колеги за серіалом "Секс і місто" привітали Сару Джессіку Паркер із 60-річчям зворушливими архівними кадрами
25-го березня американська акторка Сара Джессіка Паркер відсвяткувала своє 60-річчя. Виконавицю ролі Керрі Бредшоу в "Секс і місто" привітали з ювілеєм колеги та подруги: Синтія Ніксон та Крістін Девіс.
У Instagram обидві поділилися кадрами з культового серіалу та фото з Сарою Джессікою із особистих архівів.
"Я би ні з ким іншим не хотіла йти по житті. З днем народження", - написала Ніксон, тегнувши Паркер.
"Мені так пощастило, що в моєму житті є ця неймовірна жінка! Коли ми познайомилися в 1997-му, я й уявити собі не могла, скільки РОКІВ ми проведемо разом. Я безкінечно вражена всіма твоїми досягненнями. Ще один рік, так багато всього попереду", - зазначила Девіс.
Нагадаємо, ТаблоID розказував про цікаві факти з біографії Сари Джессіки Паркер, як-от про її побачення з актором Віллі Гарсоном, який у серіалі "Секс і місто" зіграв друга Бредшоу, Стенфорда Блетча.
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