"Неймовірна жінка": колеги за серіалом "Секс і місто" привітали Сару Джессіку Паркер із 60-річчям зворушливими архівними кадрами

Крістін Девіс у серіалах "Секс і місто" та "І просто так..." грає подругу Керрі Бредшоу, Шарлотту Йорк-Голденблатт Фото з Instagram Девіс

25-го березня американська акторка Сара Джессіка Паркер відсвяткувала своє 60-річчя. Виконавицю ролі Керрі Бредшоу в "Секс і місто" привітали з ювілеєм колеги та подруги: Синтія Ніксон та Крістін Девіс.

У Instagram обидві поділилися кадрами з культового серіалу та фото з Сарою Джессікою із особистих архівів.

Синтія Ніксон теж приятелює з Сарою Джессікою Паркер у реальному житті

"Я би ні з ким іншим не хотіла йти по житті. З днем народження", - написала Ніксон, тегнувши Паркер.

Виконавиці ролі Керрі Бредшоу виповнилося 60

Колеги поділилися милими фото іменинниці

"Мені так пощастило, що в моєму житті є ця неймовірна жінка! Коли ми познайомилися в 1997-му, я й уявити собі не могла, скільки РОКІВ ми проведемо разом. Я безкінечно вражена всіма твоїми досягненнями. Ще один рік, так багато всього попереду", - зазначила Девіс.

Зірки опублікували фото, милі серцям усіх фанатів серіалів "Секс і місто" та "І просто так..."

У далекому 1997-му році Крістін і подумати не могла, що їхні з Сарою Джессікою життя тепер пов'язані на багато років

Нагадаємо, ТаблоID розказував про цікаві факти з біографії Сари Джессіки Паркер, як-от про її побачення з актором Віллі Гарсоном, який у серіалі "Секс і місто" зіграв друга Бредшоу, Стенфорда Блетча.