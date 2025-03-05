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Кіра Найтлі у пишному кутюрі попозувала з чоловіком на Тижні моди в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 5 березня, 15:20

Британська акторка ​​Кіра Найтлі разом із чоловіком Джеймсом Райтоном відвідала урочисту вечерю Le Grand Diner du Louvre під час Паризького тижня моди осінь-зима 2025-2026. 

39-річна зірка з’явилася в елегантній кутюрній сукні від Chanel, що мала об'ємну спідницю та витончений фатиновий елемент на талії, пише Daily Mail. Її образ доповнювало розкішне кольє з камінням і блискучі сережки.

Чоловік Кіри, музикант Джеймс Райтон, був одягнений у чорний смокінг з білою сорочкою. Це рідкісний вихід пари на публіку, тому він викликав значну увагу фанатів.

Кіра Найтлі з чоловіком в елегантних луках відвідали захід
Зірка "Піратів Карибського моря" разом з коханим попозувала на хіднику у серці Франції
Фото Getty Images

Закохані усміхалися фотографам, тримаючись за руки на тлі Лувру.

Нагадаємо, подружжя зіграло весілля у 2013 році й разом виховує двох доньок: 9-річну Еді та 5-річну Делайлу. Торік старшій дитині акторки діагностували дислексією.

Не секрет, що Найтлі відома своїми екстравагантними луками. В її модному портфоліо є оголена фотосесія і чимало виходів на червону доріжку. Якось романтичну зйомку Кірі зробила українська фотографиня. До речі, в образах Chanel вона теж позує не вперше.

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