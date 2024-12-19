Кетрін О’Хара, Емілія Кларк, Кіра Найтлі та Кейт Бекінсейл: як змінилися акторки найвідоміших різдвяних комедій. Фото

Культова роль Кетрін О'хари - мама Кевіна у фільмі "Сам удома" Фото з Instagram

Новорічні свята – найчарівніший час року. Сімейний затишок, смачна їжа та улюблені персонажі різдвяних фільмів на екрані.

Деякі актриси асоціюються саме з новорічними фільмами і зимовими вечорами перед екраном. Як от Камерон Діас, Рене Зеллвегер, Кетрін О'Хара та Кіра Найтлі.

Як змінилися улюблені акторки з новорічних комедій? ТаблоID розкаже про їхні справи та покаже, як вони нині виглядають.

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Камерон Діас у "Відпустка за обміном" (2006)

Героїня Камерон Діас Аманда Вудс у фільмі "Відпустка за обміном" зворушує, веселить та надихає нас своїм стилем у святкові дні вже багато років поспіль. Разом з Джудом Лоу вони створили одну з незабутніх кіношних пар в історії.

Багато хто з нас нині б залюбки опинився на місці героїні Камерон Діас у фільмі "Відпустка за обміном"

Зараз 52-річна акторка Камерон Діас активно розвиває свій органічний бренд вина "Avaline", займається благодійністю і є авторкою двох книжок: "Книжка про тіло" і "Книжка про довголіття".

З 2015 року одружена з Бенджі Медденом, фронтменом гурту Good Charlotte.

Це Діас зараз, з чоловіком Бенджі Медденом Фото Getty Images

У 2020 році пара стала батьками доньки Реддікс, а в березні 2024 року Камерон повідомила про появу на світ сина Кардинала. Подробиць народження своїх двох дітей вона не розкрила.

Цієї зими Діас повертається на екрани у трилері "Знову в дії" від Netflix.

Рене Зеллвегер у "Замерзла з Маямі" (2009)

"Замерзла з Маямі" та "Щоденник Бріджит Джонс" – золота класика новорічних комедій нульових. Холоднокровна бізнеследі Люсі Гілл та незграбна дивачка Бріджит Джонс – героїні Рене Зеллвегер, з якими ми не втомлюємося радіти та сумувати й досі.

Акторка брала паузу на майже 20 років і повернулася до ролі Бріджит Джонс у 2016 році в третій частині франшизи "Дитина Бріджит Джонс", яка мала комерційний успіх. А вже в лютому 2025 Рене повернеться на екрани у 4-й частині про Бріджит Джонс, яка матиме назва "Бріджит Джонс: У захваті від хлопця".

Кадр із фільму "Замерзла з Маямі"

55-річна Рене Зеллвегер змінювала зовнішність для кіно (наприклад, для ролі Бріджит Джонс вона набрала понад 10 кг), а також не нехтувала косметичними втручаннями після перших ознак старіння, змінюючи розріз очей та овал обличчя.

Зараз Рене виглядає приголомшливо Фото Getty Images

З 2021 року вона почала зустрічатися з 45-річним британським телеведучим Антом Енстідом, а у 2023 році пара заручилася.

Кетрін О'Хара в "Сам удома" (1990)

Сцена з криком "Кевін!" та непритомністю акторки Кетрін О’Хари в одному з кращих різдвяних та новорічних фільмів "Сам удома", впевнені, лунає з багатьох домівок у період різдвяно-новорічних свят.

Усі пам'ятають це обличчя мами, яка забула вдома маленького сина Фото з Instagram

З 2015 до 2020 року О’Хара виконувала роль Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік", за яку здобула премію "Еммі" 2020 року і "Золотий глобус" 2021 року. А у 2024 році актриса повернулася на великі екрани у фільмі "Бітлджус Бітлджус".

Ексцентричні ролі останніх років красномовні в питанні того, як змінилась Кетрін О'Хара. Елегантні та стримані образи давно в минулому, зараз 70-річна акторка не боїться експериментувати та яскраво виглядати, незважаючи на поважний вік.

70-річна Кетрін зі своїм чоловіком Фото Getty Images

Кетрін у шлюбі з художником-постановником Бо Велчем, з яким познайомилася на зйомках фільму "Бітлджус". Пара одружилися у 1992 році та мають спільних дітей Метью (народився у 1994 році) та Лука (народився у 1997 році).

Зі своїм кіношним сином Маколеєм Калкіним 70-річна акторка дружить й до сьогодні.

Кіра Найтлі у "Реальна любов" (2003)

Ще один класичний новорічний фільм "Реальне кохання" з дев’ятьма історіями - частий "гість" святкових кіномарафонів. Зірка "Піратів Карибського моря" Кіра Найтлі грає у цьому фільмі невелику, але пам’ятну роль. А сцена з освідченням у коханні її героїні Джулієт – одна з найромантичніших в кіно.

Мабуть, не один закоханий після цієї сцени скористався ідеєю оригінального освідчення, яке зробив Марк героїні Кіри Найтлі, Джульєт Стопкадр з відео

39-річна кінозірка продовжує акторську кар’єру і нещодавно з’явилася у шпигунському телесеріалі "Чорні голуби".

Найтлі продовжує активно зніматися Фото Getty Images

У 2013-му Найтлі одружилася з музикантом Джеймсом Райтоном. Пара виховує двох доньок: 9-річну Еді та 5-річну Ділайлу.

Емілія Кларк у "Щасливого Різдва" (2019)

Натхненний хітом Джорджа Майкла "Last Christmas" фільм "Щасливого Різдва" з невдахою ельфійкою Кейт не так давно підкорив серця глядачів і має всі шанси стати ще однією класикою новорічних ромкомів усіх часів.

Кларк у фільмі "Щасливого Різдва"

38-річна зірка "Гри престолів" відома не лише своїми ролями, а й благодійною діяльністю. Емілія Кларк має благодійний фонд "SameYou", який допомагає жінкам з ураженнями мозку. У 2011 році акторка перенесла розрив аневризми, що й стало приводом допомагати іншим з подібними хворобами. У цьому році вона навіть отримала разом зі своєю мамою Дженніфер Кларк Найвизначніший орден Британської імперії.

Емілія Кларк здатна виглядати дуже по-різному Фото з Instagram

Наразі акторка не перебуває у публічних романтичних стосунках. Після розриву з англійським актором Меттом Смітом вона не була пов'язана з жодним чоловіком. Також невідомо чи планує Емілія Кларк дітей.

Кейт Бекінсейл в "Інтуїція" (2001)

Різдвяна трагікомедія "Інтуїція" не отримала визнання серед критиків, але була тепло оцінена глядачами. Хоч це й не найвизначніша роль акторки Кейт Бекінсейл, але разом з тим, її героїня Сара не припиняє зачаровувати й сьогодні.

Кейт Бекінсейл в "Інтуїції" 2001 року

Нині Кейт Бекінсейл продовжує активно зніматися в кіно та дивує публіку своїм зовнішнім виглядом. 51-річна зірка пропагує правильне харчування та спорт, а також, за чутками, активно робить собі косметологічні процедури.

У 1999 році в стосунках з актором Майклом Шином народилася донька Лілі Мо Шин.

З 2004 по 2019 рік була одружена з кінорежисером Леном Вайсманом, а після розлучення зустрічалася 23-річним (на той час) музикантом Гуді Грейсом та з відомим ловеласом, 31-річним Пітом Девідсоном.

Ліндсей Лохан у "Незабутнє Різдво" (2022)

Скандальна акторка Ліндсей Лохан, після перерви в кіно та проблем з наркотиками, з’являється в новорічній комедії "Незабутнє Різдво" в ролі розбещеної багатійки. А цьогоріч вона веселитиме глядачів в новому різдвяному ромкомі "Наша маленька таємниця", про мінливість долі.

Цього року на екранах сталося засилля Ліндсей Лохан, адже вона зіграла одразу в трьох різдвяних фільмах Фото з Instgaram Netflix

Фільми з Ліндсей Лохан супроводжували дитячі та підліткові роки багатьох людей по всьому світу. Тому новина за новиною про наркотичну залежність та численні порушення закону руйнували образ милої дівчинки з комедій 90-х.

Зараз 38-річна зірка – вільна від залежностей, щаслива дружина арабського фінансиста Бадера Шаммаса та новоспечена мама сина Луая. Її нова ера популярності, оновлений стиль та тріумфальне повернення в кіно обіцяють нам багато цікавого.

Крістіна Епплгейт у "Пережити Різдво" (2004)

Комедія "Пережити Різдво" провалилася в прокаті навіть попри зірковий склад. Серед іменитих акторів, які були задіяні в фільмі, був Бен Аффлек, вищезгадана Кетрін ОʼХара та зірка "Клан Сопрано" Джеймс Гандольфіні.

Епплгейт у фільмі "Пережити Різдво" зіграла з Беном Аффлеком

Але все ж таки, цей фільм став класикою різдвяних фільмів. Акторка Крістіна Епплгейт, котра зіграла в ньому Ашлі, – зірка 90-х, відома своїми ролями в сіткомах "Прибульці у Америці" та "Друзі", за епізодичну роль у другому вона навіть отримала "Еммі".

У 2008 році перемогла рак грудей та почала вести активну благодійну діяльність.

У "Друзях" Епплгейт зіграла сестру Рейчел

У 2011 році Крістіна народила доньку Сайді від свого чоловіка, у ті часи нареченого, нідерландського музиканта та засновника рок-групи Porno for Pyros Мартіна Ленобля.

53-річна Крістіна Епплгейт сьогодні зупинила свою акторську кар’єру після того, як їй поставили діагноз "розсіяний склероз". Акторка більше не з’являється на публіці.

У 2021 році Епплгейт відкрила іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Через хворобу актриса майже перестала виходити на публіку Фото Getty Images

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