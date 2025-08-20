"Ще одна смачна традиція": Клопотенко дав рецепт пирога Незалежності з вишнями та маком

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко до Дня Незалежності приготував особливий пиріг.

У своєму Instagram кухар показав рецепт смаколика з маком та вишнями.

"Пиріг Незалежності в кожен дім. А чому у Дня Незалежності досі немає своєї традиційної страви? На Різдво — кутя, на Великдень — паски. А тут поки нічого. Ми вирішили це виправити — так з’явився проєкт "Пиріг Незалежності". Бо у кожному регіоні свої начинки й рецепти, але суть одна — зібрати всіх разом за столом", - пояснив він.

Для приготування тіста необхідно: 270 г борошна, 13 г розпушувача, 90 г масла, 30 г смальцю та 140 г кефіру. Слід замішати всі інгредієнти й сховати в холодильник мінімум на 2 години.

Євген замішав тісто для пирога

Для начинки: 250 г вишень, 70 г мака, 150 г цукру і 70 мл кагора. "

"Проварюю хвилин 30, додаю 55 г крохмалю, розчиненого у 100 мл води, охолоджую", - пояснив рецепт Євген.

Далі замішуємо всі інгредієнти для начинки

"Далі ізі: один шар тіста на деко, зверху начинка, другий шар тіста. Защипнути краї, зробити проколи, змастити жовтком із ложкою води, присипати цукром і виліпити герб. Випікати при 160°С близько 30 хв.", - проінструктурував він.

Слід викласти начинку саме так, як на фото, а далі накрити ще одним шаром тіста

Кухар прикрасив свій пиріг тризубом, але справа за вашою фантазією

Можна насолоджуватись смаколиком Незалежності

Як відомо, серед пирогів Незалежності не лише вишнево-маковий. По бажанню можна приготувати Тертий, Яворівський та багато інших.

А минулого року зірки ділилися своїми рецептами смаколиків до свята.