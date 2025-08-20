"Ще одна смачна традиція": Клопотенко дав рецепт пирога Незалежності з вишнями та маком

Марія Мельник - 20 серпня, 12:50

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко до Дня Незалежності приготував особливий пиріг.

У своєму Instagram кухар показав рецепт смаколика з маком та вишнями.

"Пиріг Незалежності в кожен дім. А чому у Дня Незалежності досі немає своєї традиційної страви? На Різдво — кутя, на Великдень — паски. А тут поки нічого. Ми вирішили це виправити — так з’явився проєкт "Пиріг Незалежності". Бо у кожному регіоні свої начинки й рецепти, але суть одна — зібрати всіх разом за столом", - пояснив він.

Для приготування тіста необхідно: 270 г борошна, 13 г розпушувача, 90 г масла, 30 г смальцю та 140 г кефіру. Слід замішати всі інгредієнти й сховати в холодильник мінімум на 2 години.


Клопотенко зробив тісто

Для начинки: 250 г вишень, 70 г мака, 150 г цукру і 70 мл кагора. "

"Проварюю хвилин 30, додаю 55 г крохмалю, розчиненого у 100 мл води, охолоджую", - пояснив рецепт Євген.

Рецепт начинки від Клопотенка

"Далі ізі: один шар тіста на деко, зверху начинка, другий шар тіста. Защипнути краї, зробити проколи, змастити жовтком із ложкою води, присипати цукром і виліпити герб. Випікати при 160°С близько 30 хв.", - проінструктурував він.

Слід викласти начинку саме так, як на фото, а далі накрити ще одним шаром тіста

Пиріг від Клопотенка до Дня Незалежності

Кухар прикрасив свій пиріг тризубом, але справа за вашою фантазією

Можна насолоджуватись смаколиком Незалежності

Як відомо, серед пирогів Незалежності не лише вишнево-маковий. По бажанню можна приготувати Тертий, Яворівський та багато інших.

А минулого року зірки ділилися своїми рецептами смаколиків до свята.

