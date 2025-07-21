Чорнобривці не для вази: Клопотенко показав, як приготувати ароматний квас з квітів
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко впевнений, що чорнобривцями можна насолоджуватись не лише візуально.
Цього разу епатажний Клопотенко здивував рецептом квасу з квітів.
"Чорнобривці не для вази, а для ферментації. Так, з них квас. Дуже український, дуже ароматний. І з ноткою любові, звісно — бо без неї квас не працює.
У банку 20 г сушених чорнобривців, сік із половини лимона, 150 г цукру, 1 ч. л. дріжджів , 50 г родзинок і 2,6–2,7 л води. Зробіть як я сказав у відео, потім процідіть, розлийте у пляшки й поставте в холодильник ще на день-два. Коли відкриєте — буде шипіти, пахнути літом і теплом. Цьом", - порадив він.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показувала, як приготувати корисний квас із капусти та буряка.
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