Чорнобривці не для вази: Клопотенко показав, як приготувати ароматний квас з квітів

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко впевнений, що чорнобривцями можна насолоджуватись не лише візуально.

Цього разу епатажний Клопотенко здивував рецептом квасу з квітів.

"Чорнобривці не для вази, а для ферментації. Так, з них квас. Дуже український, дуже ароматний. І з ноткою любові, звісно — бо без неї квас не працює.

У банку 20 г сушених чорнобривців, сік із половини лимона, 150 г цукру, 1 ч. л. дріжджів , 50 г родзинок і 2,6–2,7 л води. Зробіть як я сказав у відео, потім процідіть, розлийте у пляшки й поставте в холодильник ще на день-два. Коли відкриєте — буде шипіти, пахнути літом і теплом. Цьом", - порадив він.

Спершу Євген додав у рідину родзинки

Потім квіти, цукор і дріжджі. До речі, чорнобривці Євген порадив придбати у будь-якій аптеці

Тримаємо напій добу і потім зливаємо зайве

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показувала, як приготувати корисний квас із капусти та буряка.