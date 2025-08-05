Стейк, соус і попкорн: Клопотенко показав, як смачно приготувати цвітну капусту

Марія Мельник - 5 серпня, 14:30

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко знає, як зробити з одного продукту різноманітні страви.

У своєму Instagram кухар показав рецепти приготування цвітної капусти.

"Цвітна капуста, яка вдає із себе стейк, соус і попкорн. І виходить краще, ніж ви думаєте. Стан 1 — поріжте на стейки, зверху сік лимона, сіль. Обваляйте в борошні (4–5 ст. л.), потім яйця (3 шт). Запікайте 20 хв при 200°C", - пояснив Євген.

Цвітна капуста від Клопотенка

Простий і корисний спосіб приготування капусти за 20 хвилин


"Стан 2 — цибуля + 20 г вершкового масла + 15 мл олії — обсмажте. Додайте 500 г капусти й 600 мл води, варіть 15 хв. Вершки (200 мл), спеції, мускат, червоний перець, кориця — і в блендер. Виходить бешамель, тільки цікавіше", - пояснив технологію приготування кухар.

"Стан 3 — капусту на суцвіття, підсушіть 20 хв при 200°C. Потім у гарячу олію (500 мл), смажте 2 хв до хрумкості. Суть у чому: капуста не нудна. Це точно. Цьом", - порадив Клопотенко.

Корисна версія попкорну

Корисна версія попкорну

Нагадаємо, раніше Каменських показувала рецепт корисної безглютенової піци з цвітної капусти.

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