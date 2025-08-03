"Рахуйте не калорії": Клопотенко показав, як готувати пампушки з яблуками

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко показав рецепт пампушок з начинкою до Яблучного Спаса, який святкують 6 серпня.

"Яблучний Спас — це коли ніби свято, але й привід начистити яблук і зробити щось пухке", - написав Клопотенко.

Для приготування тіста вам знадобиться:

900 г борошна;

2 уп. по 12 г сухих дріжджів;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі.

"Окремо поєднайте 500 мл теплого молока та 200 г розм’якшеного вершкового масла. І додайте до сухої маси. Замісіть тісто — обережно та з любов’ю. Накрийте плівкою, залиште в теплому місці на 50 хв", - написав Євген.

Клопотенко зазначив, що на Спас традиційно готували страви з тим, що вродило

Для начинки підготуйте:

3 яблука (нарізані кубиком);

20 г вершкового масла;

1 ст. л. цукру;

дрібка кориці (якщо хочете).

"Протушкуйте яблука на маслі з цукром і корицею 5–7 хв. Остудіть", - додав Клопотенко.

Шефкухар радить поділити тісто на 24 кульки та у кожну - додати ложку начинки з яблук.

"Заліпіть, викладіть на деко з пергаментом. Дайте підійти ще 20 хв. Випікайте при 180°C — 30 хв", - пояснив Євген.

До речі, залежно від Спаса можна змінювати начинку до цієї випічки

Подавати пампушки Клопотенко радить з сиропом, тож його варто приготувати завчасно.

"І тепер яблучний сироп — це 200 мл води, 200 г цукру, серцевинки від яблук та трохи яблук кубиком. Прокип’ятіть воду з цукром і серцевинками 5 хв. Додайте яблуко кубиком, варіть ще 2 хв. Полийте гарячим сиропом щойно спечені пампушки. І рахуєте не калорії, а "мммм". Цьом", - підсумував Клопотенко.

Завдяки цукровому сиропу пампушки будуть мокренькими та дуже солодкими

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розповів, з чим можна їсти кукурудзу крім солі.

Також Євген якось вчив шанувальників готувати квас з чорнобривців.