"Рахуйте не калорії": Клопотенко показав, як готувати пампушки з яблуками

Юлія Леськова - 3 серпня, 10:05
Євген Клопотенко показав новий рецепт
Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко показав рецепт пампушок з начинкою до Яблучного Спаса, який святкують 6 серпня.

"Яблучний Спас — це коли ніби свято, але й привід начистити яблук і зробити щось пухке", - написав Клопотенко. 


Для приготування тіста вам знадобиться:

  • 900 г борошна;
  • 2 уп. по 12 г сухих дріжджів;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі.

"Окремо поєднайте 500 мл теплого молока та 200 г розм’якшеного вершкового масла. І додайте до сухої маси. Замісіть тісто — обережно та з любов’ю. Накрийте плівкою, залиште в теплому місці на 50 хв", - написав Євген.

Євген Клопотенко показав рецепт фаршированих пампушок

Клопотенко зазначив, що на Спас традиційно готували страви з тим, що вродило

Для начинки підготуйте:

  • 3 яблука (нарізані кубиком);
  • 20 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. цукру;
  • дрібка кориці (якщо хочете).

"Протушкуйте яблука на маслі з цукром і корицею 5–7 хв. Остудіть", - додав Клопотенко.

Шефкухар радить поділити тісто на 24 кульки та у кожну - додати ложку начинки з яблук.

"Заліпіть, викладіть на деко з пергаментом. Дайте підійти ще 20 хв. Випікайте при 180°C — 30 хв", - пояснив Євген.

Євген Клопотенко готує пампушки

До речі, залежно від Спаса можна змінювати начинку до цієї випічки

Подавати пампушки Клопотенко радить з сиропом, тож його варто приготувати завчасно.

"І тепер яблучний сироп — це 200 мл води, 200 г цукру, серцевинки від яблук та трохи яблук кубиком. Прокип’ятіть воду з цукром і серцевинками 5 хв. Додайте яблуко кубиком, варіть ще 2 хв. Полийте гарячим сиропом щойно спечені пампушки. І рахуєте не калорії, а "мммм". Цьом", - підсумував Клопотенко. 

Як приготувати пампушки - рецепт Клопотенка

Завдяки цукровому сиропу пампушки будуть мокренькими та дуже солодкими

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розповів, з чим можна їсти кукурудзу крім солі. 

Також Євген якось вчив шанувальників готувати квас з чорнобривців

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