Клопотенко ошелешив рецептом страви з тюльпанів: Трішки схожі на горох і спаржу

Креативний шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко знає, як перетворити квіти не лише на естетичне задоволення.

Цього разу Євген розказав, як можна їсти тюльпани та з чим їх готувати.

"Тюльпани? Так. Трохи можна, для класного смаку та емоцій. Але не більше", - пояснив підписникам зірковий кухар.

Важливо, що Євген радить брати саме фермерські необроблені квіти

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Інструкція дуже проста

"А для соусу вам треба: горіхи, оливкова олія та стебла тюльпанів. Змішуєте все разом блендером, їсте зі шматочком багету і кайфуєте, ніби щось розквітає (але небагато, максимум один-два). Цьом", - проінструктурував Клопотенко.

А ви колись пробували такий "салат"?

"Вони (тюльпани - ред.) трішки схожі на горох і спаржу, то чому б їх не їсти?", - поставив риторичне питання зірковий кухар.

Виглядає дуже апетитно і по-весняному

Як відомо, це вже не перший гастродосвід Євгена з квітами. Раніше він показував швидкий рецепт снеку з весняного цвіту.