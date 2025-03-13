Клопотенко ошелешив рецептом страви з тюльпанів: Трішки схожі на горох і спаржу
Креативний шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко знає, як перетворити квіти не лише на естетичне задоволення.
Цього разу Євген розказав, як можна їсти тюльпани та з чим їх готувати.
"Тюльпани? Так. Трохи можна, для класного смаку та емоцій. Але не більше", - пояснив підписникам зірковий кухар.
"А для соусу вам треба: горіхи, оливкова олія та стебла тюльпанів. Змішуєте все разом блендером, їсте зі шматочком багету і кайфуєте, ніби щось розквітає (але небагато, максимум один-два). Цьом", - проінструктурував Клопотенко.
"Вони (тюльпани - ред.) трішки схожі на горох і спаржу, то чому б їх не їсти?", - поставив риторичне питання зірковий кухар.
Як відомо, це вже не перший гастродосвід Євгена з квітами. Раніше він показував швидкий рецепт снеку з весняного цвіту.