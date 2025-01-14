Замість хліба: Клопотенко показав, як приготувати незвичний "бутєр" з оселедцем. Відео





Зірковий шефкухар Євген Клопотенко, який обожнює експериментувати зі смаками та знаходити нові цікаві поєднання, продемонстрував чергову "гастропровокацію".

Цього разу ідею, з чим можна їсти оселедець, йому підкинув підписник. Як запевнив Клопотенко, вийшло "оу вау".

"Бутєр-гастропровокація від підписника. Бо нащо хліб, коли є яблуко. Навіщо сир, коли є риба", - написав Євген у Instagram.

Клопотенко нарізав яблуко на ось такі шматочки

"Раз — ріжете яблуко. Два — нарізаєте соковитий слайс оселедця. Три — куштуєте і дивуєтесь, як це "оу вау". Цьом", - поділився зірка.

Нагадаємо, якось Євген показував, з чим чудово поєднується морозиво взимку і який весняний цвіт смачно смажити з яйцем, борошном, крохмалем і пивом.