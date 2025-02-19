Тертий шоколад і не лише: Клопотенко назвав несподівані вдалі доповнення до картоплі
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко з тих, хто використовує кухню в якості лабораторії для нових експериментів.
Цього разу метр кулінарії показав, з чим нетипово і смачно поєднати запечену картоплю.
Спершу Євген порадив урізноманітнити бараболю звичайним маринованим імбирем.
Євген порадив додати до картоплі і виноград, який додасть кисло-солодкого смаку, а також копчену паприку.
А створити ефект батату Клопотенко порадив завдяки додаванню у бульбу... тертого білого шоколаду.
Як відомо, Клопотенко знається не лише на технології приготування їжі, а й на кулінарній лексикології і етимології. Раніше він пояснював, як слід українською називати всім відомі страви.
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