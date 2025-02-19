Тертий шоколад і не лише: Клопотенко назвав несподівані вдалі доповнення до картоплі

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко з тих, хто використовує кухню в якості лабораторії для нових експериментів.

Цього разу метр кулінарії показав, з чим нетипово і смачно поєднати запечену картоплю.

Спершу Євген порадив урізноманітнити бараболю звичайним маринованим імбирем.

Виявляється, імбир смакує не лише з ролами

Реклама:

Євген порадив додати до картоплі і виноград, який додасть кисло-солодкого смаку, а також копчену паприку.

Як пояснив зірковий кухар, папріка додасть овочу присмаку "щойно з печі"

А створити ефект батату Клопотенко порадив завдяки додаванню у бульбу... тертого білого шоколаду.

Беріть на замітку рецепт бюджетного батату

Як відомо, Клопотенко знається не лише на технології приготування їжі, а й на кулінарній лексикології і етимології. Раніше він пояснював, як слід українською називати всім відомі страви.