"Неважливо, яка у тебе вага": Клопотенко розказав, що цінує і не любить у жінках та чи заїдає стрес

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Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, який є поціновувачем вільних стосунків, розказав, яка риса дратує його у жінках.

В інтерв'ю Каті Крупкіній Євген також зізнався, чи заїдає стрес і розказав, як урізноманітнити готування.

Як пояснив Клопотенко, у жінках його передусім приваблює чесність (із собою). Кухар зазначив, що штучно створений дівчиною образ швидко руйнується при спілкуванні з нею.

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"Для мене є проблемою, коли дівчата дуже сильно переймаються за свій зовнішній вигляд. Коли ти знайомишся з дівчиною, є образ, але минає 2-3 хвилини спілкування й він зникає. Вже не має значення, який вигляд ти маєш.

Мені важлива людина і як вона себе почуває. Коли в балансі з собою, то неважливо яка у тебе вага. Не треба бути красивою, щоб привертати увагу. Треба бути собою. Чоловіки набагато сильніше відчувають твою енергію. Зовнішність неважлива. Ти ж з енергією людини взаємодієш", - наголосив Євген.

До речі, у вільних стосунках Євгена найбільше дратує те, що за якийсь час вони перестають бути вільними

Клопотенко також зізнався, чи заїдає стрес:

"Мені пофіг на все у житті окрім їжі. У мене стрес кожну секунду. Через те, що його багато, я забив болт. Усе життя ти вирішуєш проблеми...

Я не погружаюся ніколи в стрес. Я ругаюся, кричу на всіх, таким чином емоція вийшла і не з'їдає мене. Ввечері, звичайно, я заїдаю. Сідаю і їм кожен вечір. Не дуже окей на ніч їсти, але для мене це акт".

"Коли я їм вдень, то вже не хочу працювати, а хочу спати. Мені нецікаво. Я б не сказав, що переїдаю, просто їм зранку і тільки ввечері. Від обіду відмовився", - зізнався Євген

А ще зірковий кухар, як можна урізноманітнити готування страв.

"Можна просто рухатись, робити розминку. Можна пальці качати, картоплю чистити. Коли готуєш, треба повністю віддатися і насолоджуватись", - порадив Євген.

Як відомо, амурне життя Євгена сповнене цікавинок. Раніше він розказував, чи перебував у стосунках з чоловіками та коментував роман зі співачкою Златою Огнєвіч.