Квасолеві котлети, недооцінене жито і марципан: Клопотенко розказав, як смачно харчуватися у піст

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко порадив, як урізноманітнити харчування у Великий піст, який триватиме з 3 березня до 19-го квітня.

У своєму Instagram епатажний кухар зібрав 7 поживних і смачних страв української кухні.

До пісного топа від Євгена увійшли котлети з квасолі, з відвареної чи консервованої, та картопля по-уланівськи (яка планує увійти до нематеріальної спадщини Вінниччини).

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"Пісний пиріг вівчаря із сочевицею та овочами, раджу їсти з салатом, захоплюючи всі шари", - порадив Клопотенко.

Євген пояснює не лише як готувати страви, але й як їх куштувати

У піст можна балувати себе і солодкими смаколиками.

"Класичні вареники з яблуками та корицею, любов. Марципан з трьох інгредієнтів — волоського горіха, яблучного соку та цукру і котлети з печериць, які можна насичувати різними спеціями чи додатками", - перелічив кухар.

"Салат з дикого рису, жита та томатів. Жито — недооцінений продукт української кухні, зверніть на нього увагу", - зазначив Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Клопотенко зізнавався, чи заїдає стрес, та розказував, як повеселитися під час приготування страв.