"Не котлета, а січеник": Клопотенко пояснив, як слід українською називати всім відомі страви

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, він же – амбасадор українського борщу, спростував радянські назви страв і харчових продуктів.

У своєму Instagram Клопотенко пояснив, як насправді називається котлета, картопля пюре та всім відомий батон.

"Багато їжі, яку ми називаємо нашою українською домашньою кухнею, вона такою не є. Наприклад: котлети з пюре, батон або соус", - розказав Євген.

Як пояснив зірковий кухар, у перекладі з французької "котлета" - означає "рубати":

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"Тому правильно говорити не котлета, а січеник".

Час забути про існування котлет, натомість готувати січеники

"Це не пюре, а товчанка, тому що треба товкти картоплю", - зазначив Клопотенко.

Картопля пюре? Ну а може краще товчанка?

Як пояснив Євген, "батон" також з'явився лише у СРСР.

"Батон - означає палиця", - повчив Клопотенко.

До "соусу" у Євгена також є зауваження. За словами кухаря, грамотно називати страву "підливою" або "підбиванкою"

Як відомо, Клопотенко вчить не лише куланірній грамотності. Раніше він пояснював, як правильно його називати.