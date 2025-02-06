"Не котлета, а січеник": Клопотенко пояснив, як слід українською називати всім відомі страви
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко, він же – амбасадор українського борщу, спростував радянські назви страв і харчових продуктів.
У своєму Instagram Клопотенко пояснив, як насправді називається котлета, картопля пюре та всім відомий батон.
"Багато їжі, яку ми називаємо нашою українською домашньою кухнею, вона такою не є. Наприклад: котлети з пюре, батон або соус", - розказав Євген.
Як пояснив зірковий кухар, у перекладі з французької "котлета" - означає "рубати":
"Тому правильно говорити не котлета, а січеник".
"Це не пюре, а товчанка, тому що треба товкти картоплю", - зазначив Клопотенко.
Як пояснив Євген, "батон" також з'явився лише у СРСР.
"Батон - означає палиця", - повчив Клопотенко.
Як відомо, Клопотенко вчить не лише куланірній грамотності. Раніше він пояснював, як правильно його називати.