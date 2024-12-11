Клопотенко у вишиванці приготував на камеру різдвяний карачун. Відеорецепт

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко показав автентичний український рецепт.

На своєму TouTube-каналі зірковий кухар у святковій атмосфері покроково пояснив, як спекти хліб карачун.

"Карачун, керечун, або навіть корочонь – назва, як і саме приготування різниться у районах, але зміст страви усюди однаковий – це має бути пишний домашній хліб, який стане символом достатку у році, що прийшов", - пояснив Євген.

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Для приготування тіста на корочун та бобальки (маленькі солодкі булочки - ред.) знадобиться: борошно 700 г, пресовані дріжджі - 35 г, куркума 1\2 ч.л (за бажанням), олія 70 мл, цукор 1.5 ст.л, сіль 1 ч.л, вода 380-400мл (тепла).

скрін з відео

"Спершу підготуйте опару. Дріжджі покришити, змішати з цукром та ложкою борошна. Залити теплою водою, дати постяти 20 хв щоб опара піднялась", - розповів Клопотенко.

Євген зробив опару

"У миску з борошном додати опару, сіль, олію та замісити тісто. Поставити його в тепле місце на 2 години. При цьому один раз проткнути деревяною лопаткою", - пояснив Євген.

"Крок 3 - викласти на стіл готове тісто, обімняти. 1/3 тіста залишити на бобальки. Тісто викласти в ємність для випікання або казанок, змащений олією. В середину викласти чарку з сіллю, замотану у фольгу, щоб всередині утворилась виїмка. Змастити олією та дати постояти ще 30 хвилин", - порадив шеф.

Далі випікаємо в духовці при 180 градусах 40-50 хв. Коли карачун приготується, охолодити, викласти в середину бобальки та укласти його на сіно. Для бобальок: з тіста сформувати кульки. Викласти їх на деко з пергаментом та запікати 25-30 хв при 180 градусах.

Клопотенко креативно подав спечений хліб

Нагадаємо, раніше колега Клопотенка, Ектор Хіменес-Браво показав рецепт відомих цукерок "Raffaello", зроблених власними руками.