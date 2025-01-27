Варити не треба: Клопотенко епатував незвичним салатом із гречки
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко епатував незвичними рецептами з додаванням гречки.
Амбасадор українського борщу показав, як приготувати салат з сухої крупи.
Для приготування знадобиться: гречка — 250 г, сік буряка — 250 г, солоні огірки — 100 г, насіння гарбуза — 1 ст.л, олія — 2 ст.л, петрушка - 20 г і сіль до смаку.
"Гречку промийте і залийте буряковим соком на 4-6 годин. Приготуйте соус. Петрушку перебийте в блендері з олією та сіллю", - пояснив шефкухар.
"Готову гречку змішайте з порізаними огірками, з насінням гарбуза та соусом", -повчив Євген.
Окрім салату Клопотенко також показав рецепт гречки з макаронами.
Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як приготувати незвичний "бутер" з оселедцем.
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