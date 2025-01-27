Варити не треба: Клопотенко епатував незвичним салатом із гречки

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко епатував незвичними рецептами з додаванням гречки.

Амбасадор українського борщу показав, як приготувати салат з сухої крупи.

Для приготування знадобиться: гречка — 250 г, сік буряка — 250 г, солоні огірки — 100 г, насіння гарбуза — 1 ст.л, олія — 2 ст.л, петрушка - 20 г і сіль до смаку.

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"Гречку промийте і залийте буряковим соком на 4-6 годин. Приготуйте соус. Петрушку перебийте в блендері з олією та сіллю", - пояснив шефкухар.

Перед приготуванням салату не забудьте заздалегідь замочити крупу

Соус робиться швидко і з простих інгредієнтів

"Готову гречку змішайте з порізаними огірками, з насінням гарбуза та соусом", -повчив Євген.

Формуємо готовий кольоровий салат

#гречка #простийрецепт #легкийрецепт ♬ оригінальний звук - klopotenko_chef @klopotenko_chef Салат з гречкою. Чому б і так? Вам потрібно: * гречка — 250 г * сік буряка — 250 г * солоні огірки — 100 г * насіння гарбуза — 1 ст.л * олія — 2 ст.л * петрушка - 20 г * сіль до смаку Крок 1: гречку промийте і залийте буряковим соком на 4-6 год Крок 2: приготуйте соус. Петрушку перебийте в блендері з олією та сіллю. Крок 3: готову гречку змішайте з порізаними огірками, з насінням гарбуза та соусом. Це виходить абсолютно новий смак знайомої всім страви! Обов’язково спробуйте! #клопотенко

Окрім салату Клопотенко також показав рецепт гречки з макаронами.

Нагадаємо, раніше Клопотенко показував, як приготувати незвичний "бутер" з оселедцем.