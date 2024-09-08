У сережках за $1600 та з оголеним плечем: княгиня Шарлін вигуляла два елегантні образи та попозувала з Усиком
Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін впродовж вихідних відвідали кілька івентів у Монако.
Княжа родина 7 вересня була присутньою на водно-велосипедному заїзді Calvi-Monaco 2024.
На цей спортивний захід княгиня Шарлін прийшла у принтованій сукні від Diane von Furstenberg. Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton.
До речі, у цьому заїзді брав участь й український боксер Олександр Усик.
Після спортивних змагань Альбер і Шарлін з дітьми відвідали традиційний пікнік у Монако.
Княгиня вийшла на публіку у елегантному червоному комбінезоні на одне плече з коричневим шкіряним поясом. Свій аутфіт вона довершила золотими сережками від Vanrycke Paris за 1600 доларів та коричневими туфлями на підборах.
Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін на виставці олімпійських факелів з'явилася у комбінезоні за 2600 євро.
Як відомо, на відкриття Олімпійських ігор у Парижі цьогоріч Шарлін прийшла в образі від Louis Vuitton.
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