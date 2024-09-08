У сережках за $1600 та з оголеним плечем: княгиня Шарлін вигуляла два елегантні образи та попозувала з Усиком

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Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін впродовж вихідних відвідали кілька івентів у Монако.

Княжа родина 7 вересня була присутньою на водно-велосипедному заїзді Calvi-Monaco 2024.

На цей спортивний захід княгиня Шарлін прийшла у принтованій сукні від Diane von Furstenberg. Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton.

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Шарлін мала елегантний вигляд у легкій сукні Фото Getty Images

До речі, у цьому заїзді брав участь й український боксер Олександр Усик.

Усик попозував з княжою родиною Фото Getty Images

Після спортивних змагань Альбер і Шарлін з дітьми відвідали традиційний пікнік у Монако.

Княгиня вийшла на публіку у елегантному червоному комбінезоні на одне плече з коричневим шкіряним поясом. Свій аутфіт вона довершила золотими сережками від Vanrycke Paris за 1600 доларів та коричневими туфлями на підборах.

Який образ вам сподобався найбільше? Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін на виставці олімпійських факелів з'явилася у комбінезоні за 2600 євро.

Як відомо, на відкриття Олімпійських ігор у Парижі цьогоріч Шарлін прийшла в образі від Louis Vuitton.