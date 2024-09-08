У сережках за $1600 та з оголеним плечем: княгиня Шарлін вигуляла два елегантні образи та попозувала з Усиком

Юлія Леськова 8 вересня, 13:46
Княгиня Шарлін з чоловіком, князем Альбером ІІ позують для фото
Фото Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін впродовж вихідних відвідали кілька івентів у Монако.

Княжа родина 7 вересня була присутньою на водно-велосипедному заїзді Calvi-Monaco 2024.

На цей спортивний захід княгиня Шарлін прийшла у принтованій сукні від Diane von Furstenberg. Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton.


Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін на фото

Шарлін мала елегантний вигляд у легкій сукні

Фото Getty Images

До речі, у цьому заїзді брав участь й український боксер Олександр Усик.

Княгиня Шарлін з чоловіком на Усиком на фото

Усик попозував з княжою родиною

Фото Getty Images

Після спортивних змагань Альбер і Шарлін з дітьми відвідали традиційний пікнік у Монако.

Княгиня вийшла на публіку у елегантному червоному комбінезоні на одне плече з коричневим шкіряним поясом. Свій аутфіт вона довершила золотими сережками від Vanrycke Paris за 1600 доларів та коричневими туфлями на підборах.

Княгиня Шарлін з дітьми і чоловіком

Який образ вам сподобався найбільше?

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін на виставці олімпійських факелів з'явилася у комбінезоні за 2600 євро.

Як відомо, на відкриття Олімпійських ігор у Парижі цьогоріч Шарлін прийшла в образі від Louis Vuitton.

Читайте також:

Total white і срібло: княгиня Шарлін у вишуканому луці разом з чоловіком представила монакських учасників Олімпійських ігор. Фото

Оперезана золотим ланцюгом княгиня Шарлін на благодійному івенті оголила плечі у вишуканій сукні. Фото

Княгиня Шарлін у вишуканій асиметрії увінчала чоловіка картатою панамкою. Фото

княгиня монако
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів