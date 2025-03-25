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"Це може дратувати": дівчина ДіКапріо топлес у прозорих трусиках зізналася, чому з ним важко зустрічатися

Карина Тімкова - 25 березня, 12:50
Дівчина ДіКапріо топлес засвітила оголене тіло

Для обкладинки глянцю знаменитість також попозувала в пікантному фотосеті

Усі фото Carin Backoff

Італійська модель Вітторія Черетті поділилася думками щодо свого роману з голлівудським актором Леонардо ДіКапріо та зізналася, що її обурює, коли її називають лише його дівчиною.

В інтерв’ю Vogue France 26-річна зірка наголосила, що не любить, коли людей у стосунках визначають лише через їхніх партнерів.

"Як тільки ви починаєте стосунки з кимось, хто має більше фанів, ви стаєте "дівчиною" або "хлопцем", якщо вже на те пішло… І це може надзвичайно дратувати. Раптом люди починають говорити про вас як про чиюсь дівчину, яка була чиєюсь колишньою... Тому неприємно думати, що ти не можеш любити того, кого хочеш через ярлики, які люди на тебе повісили", — сказала Вітторія.


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Модель також розповіла про взаємини з 50-річним актором, зазначивши, що увага з боку громадськості її не турбує.

"Якщо ви знаєте, що кохаєте одне одного, то немає причин для тривоги. Тому що кохання захищає і додає впевненості", — зауважила вона.

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Нагадаємо, чутки про роман Черетті та ДіКапріо з’явилися ще у 2023 році, коли їх помітили разом на Каннському кінофестивалі. Відтоді пару регулярно бачать разом.

Як відомо, до Вітторії Лео зустрічався з моделлю і актрисою Каміллою Мороне. Парочка розійшлася до її 25-річчя, після чого в мережі почали жартувати, що ДіКапріо зустрічається лише з жінками до 25.

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