50-річного Дікапріо та його молоду пасію підловили під час романтичного відпочинку на Карибах. Фото

Марія Ткаченко 30 грудня, 18:00
Леонардо Дікапріо
Фото Getty Images

Схоже, сніг та холоднеча за вікном - не обов'язкові для американського актора Леонардо ДіКапріо атрибути зимових свят. 50-річна кінозірка надає перевагу пляжу. Та гарячій кралі в купальнику поруч.

Лео та його на 24 роки молодшу подружку-модель Вітторію Черетті зазнімкували під час відпочинку на карибському острові Сент-Бартелемі. Про це повідомляє Daily Mail.

На Вітторії був сріблястий купальничок від Blumarine, яки коштує $495, та окуляри Balenciaga.

Нагадаємо, довго подейкували, що Леонардо принципово не зустрічається з дівчатами 25+. Та схоже, Черетті вдалося розчаклувати (або, навпаки, міцно приворожити) голлівудського серцеїда. Навесні навіть ходили чутки про їхні з Вітторією заручини.

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