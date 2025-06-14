"15 вибухів поруч": КOLA в Ізраїлі показалася під час ракетної атаки з боку Ірану та поділилася щирими емоціями

Співачка KOLA (справжнє ім'я Анастасія Прудіус) пережила ракетний обстріл в Ізраїлі та розповіла, настільки страшно їй було.

Цим вона поділилася з шанувальниками в Instagram.

"Запустили 100 ракет по Ізраїлю. Щойно було 15 вибухів поспіль поруч з нами", - написала Настя у сторіс.

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Співачка розповіла, як пережила обстріл Ірану в Ізраїлі

За словами зірки, чути вибухи над головою було дуже страшно

Вона зазначила, що поїхала в Ізраїль аби підлікуватися.

"Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки. Ну і звісно саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю", - пояснила Прудіус.

За словами Насті, вона була впевнена, що вже звикла до вибухів в Україні.

"Найголовніше, що я кричала весь день, що живу в Україні! І в нас це кожну ніч і я нічого не боюсь... Ага. До перших вибухів над головою я не боюся", - підсумувала KOLA.

Скріншот з Instagram Анастасії Прудіус

Нагадаємо, восени 2023 року Анастасія Прудіус вже потрапляла під обстріли в Ізраїлі. Тоді вона заявила, що чути вибухи у чужій країні дуже страшно.

До речі, чоловік співачки, якого звуть Слава, живе в Ізраїлі та займається там медициною. Своє весілля пара відгуляла у Празі.