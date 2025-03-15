"Це пекло": KOLA під час свого концерту посварилася зі звукорежисером, а потім перепросила. Відео

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус) 8 березня виступила з великим концертом у Палаці спорту, під час якого у неї виник публічний конфлікт із звукорежисером. У своєму Instagram зірка прокоментувала перепалку зі своєю командою.

"В мене немає барабана, у мене немає баса, в мене немає голосу. Сталося гірше у 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Дякую. Вирішуйте питання, я не можу співати - це пекло. Ти (звукорежисер) йдеш туди, правиш мені звук. Виставляєш мені так, як було спочатку. Я виступати не буду у таких умовах. Я не лох. Я сказала, я не буду співати у таких умовах. Давай, йди. А ми з Ілюхою поки підемо чай поп'ємо. Ви почекаєте 2 хвилини, поки мені зроблять звук? Нормально?" - сказала тоді Настя.

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Через тиждень після інциденту співачка вирішила таки перепросити у своєї команди за те, що грубо поводилася на сцені.

"Це відео адресовано моїй команді звукорежисерів, до яких я звернулася на своєму другому Палаці спорту у дуже грубій формі і за це я хочу попросити у них пробачення. У цей концерт було вкладено дуже багато сил і на той момент я відчувала, що просто не можу вчинити по-іншому. Тому що я не чула музику у своїй енейри (вушні монітори) і через це мені здавалося, що я не можу на 100% дати все те, на що заслуговує мій глядач. Я не ідеальна людина і, на жаль, емоції взяли наді мною верх. Це мій досвід і я його приймаю, я вчинила так, як я вчинила. Чи могла я промовчати? Так, могла. Чи могла я і далі удавати, що все гаразд? Так, я могла. Але я така, яка я є, і я думаю, що саме за це ви мене полюбили", - сказала Прудіус.

Нещодавно співачка KOLA привідкрила завісу свого особистого життя і показала, як ніжиться з коханим чоловіком, особистість якого вона приховує, у ліжку.

До речі, чоловік співачки старший за неї на 13 років. Він українець, але проживає в Ізраїлі. Відомо, що його звати В'ячеслав і він освідчився Анастасії у 2023 році.