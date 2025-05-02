KOLA в образі клоуна скинула маски та показала справжню себе. Відео

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус) представила нову пісню "Блюз". Цей трек звучить легко й ритмічно, проте за зовнішньою безтурботністю ховаються глибокі переживання та емоційність.

"Блюз" оспівує стан, коли всередині людини справжня буря, а вона продовжує усміхатися. Композиція про ті миті, коли маска більше не тримається, і залишається тільки справжнє "я" — трохи втомлене, відверте, живе.

"Я завжди навіть у ритмічні й, на перший погляд, жартівливі пісні намагаюсь вкласти щось більше, ніж просто римовані слова. Музика для мене — це спосіб висловити емоції та переживання, які не завжди вимагають опису словами. "Блюз" — саме така пісня, під неї хочеться як танцювати, так і посумувати за тим, хто грає на струнах твоєї душі", — розповіла 32-річна співачка.

У кліпі виконавиця з'явилася в образі клоуна, який приховує свої справжні емоції Фото пресгрупа

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У ритмічній пісні KOLA намагається знайти внутрішню гармонію та розібратися зі своїми емоціями

За словами KOLA, трек створений для того, щоб у ньому сховатися від реальності, зняти внутрішні заборони й дозволити собі відчути все по-справжньому. Лірика водночас ніжна і смілива з ледь помітною іронією.

Наприкінці відео головна героїня зі сльозами знімає макіяж та виходить з образу, скидаючи маску веселощів Кадр з кліпу Ivan Klymenko

Нагадаємо, днями Анастасія отримала престижну нагороду на премії YUNA-2025, а ще вона виступить на цьогорічному Atlas Festival.

Нагадаємо, у KOLA є чоловік В'ячеслав, який старший за неї на 13 років. Він є українцем, але тривалий час живе в Ізраїлі. Співачка завжди оберігала свої стосунки від публіки, але нещодавно показала миле відео з коханим. Також вона розповідала про дорогі подарунки від обранця.