Колишня Тищенка вперше за 11 років показалася на Тижні моди і пригадала, як на її чоловіка "полювали" жінки

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, блогерка Алла Барановська, яка останнім часом здебільшого подорожує, здивувала появою на Ukrainian Fashion Week 2025.

У своєму Instagram вона поділилася думками на тлі вражень від світського заходу і пригадала, як змінилася за останні 10 років.

"В останній (і вперше) я була на тижні моди 11 років тому. Тоді я тільки переїхала у Київ із Донецьку і починала нове життя. Батько Давида знайомив мене зі світом Києва, і все для мене було в новинку. Далі графіки були настільки щільні, що бути фізично присутньою не виходило, але я відслідковувала всі колекції онлайн, дуже люблю українських дизайнерів і 80% мого гардеробу складають саме їхні речі", - розповіла Барановська.

фото з Instagram

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За словами Алли, раніше вона вела досить насичене світське життя, однік останні роки майже ніде не зʼявлялася.

"Тільки на благодійних вечерях закордоном заради збору коштів для захисників. В Україні не відчувала в собі енергії на заходи, і просила не ображатися нікого, коли вкотре не підтверджувала свою присутність.

Потрібно було відновити внутрішні ресурси, перебудувати дуже багато процесів в середині великого бізнесу, бо правила гри змінюються швидко, і якщо ти не тримаєш руку на пульсі, з лідера в аутсайдери шлях швидкий. А ще треба було подружитися з панічними атаками, яких раніше ніколи в житті не було, та вивести себе із складних станів", - розповіла ексдружина Тищенка.

Алла також пригадала про ставлення до неї світських холостячок, які ще десять років тому "полювали" на її екса.

"Востаннє була тут 11 років тому, була ще зовсім юна дівчинка, наївна, дуже відкрита, з добрим серцем і мріями, якій важко давалися погляди інших жінок. А їх було багато, і не завжди добрих, полювання велося на холостяка одного серйозне", - пригадала Барановська

Фото: Юрій Яцкулич

Нагадаємо, раніше Алла пригадувала фразу Тищенка на її адресу, яка свого часу сильно її образила.