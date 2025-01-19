"Січнева втеча": колишня Тищенка і їхній 7-річний син у рожевих луках попозували на пляжі в Таїланді. Фото
Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська з їхнім спільним сином, 7-річним Давидом, влаштувала відпустку та гайнула у Таїланд. У своєму Instagram вона показала свого підрослого хлопчика на тлі океану.
"Січнева втеча. Я така щаслива бути твоєю мамою", - підписала вона світлини.
Як відомо, Микола Тищенко та Алла Барановська повідомили про розлучення у січні минулого року. Однак були підстави вважати, що воно було фіктивним, оскільки в березні 2024 його помітили у Ужгороді, де проживає Алла та зупинявся у тому ж ЖК, де мешкає його нібито ексдружина.
До речі, якось Барановська заявила, що не любить фотографуватися у відпустках.
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