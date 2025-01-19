"Січнева втеча": колишня Тищенка і їхній 7-річний син у рожевих луках попозували на пляжі в Таїланді. Фото

Юлія Леськова 19 січня, 16:47
Алла Барановська попозувала для фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська з їхнім спільним сином, 7-річним Давидом, влаштувала відпустку та гайнула у Таїланд. У своєму Instagram вона показала свого підрослого хлопчика на тлі океану.

"Січнева втеча. Я така щаслива бути твоєю мамою", - підписала вона світлини.

Син Алли Барановської

У коментарях користувачі соцмереж підмітили, як підріс син Алли


Алла Барановська з сином від Тищенка

Алла та її син обрали ось такий рожевий фемілі-лук на пляж

Алла Барановська з сином попозувала для фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Як відомо, Микола Тищенко та Алла Барановська повідомили про розлучення у січні минулого року. Однак були підстави вважати, що воно було фіктивним, оскільки в березні 2024 його помітили у Ужгороді, де проживає Алла та зупинявся у тому ж ЖК, де мешкає його нібито ексдружина.

До речі, якось Барановська заявила, що не любить фотографуватися у відпустках.

Читайте також:

"Почула себе": колишня Тищенка у трико показала своє невиснажливе тренування "без надриву"

Колишня Тищенка в купальнику посвітила тілом у місці свого відновлення та вразила шпагатом

Ексдружина Тищенка пояснила, чи причетний "Оземпік" до її неймовірного схуднення, та вразила пресом

Тищенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів