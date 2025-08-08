Кондратенко у новому кліпі вдала з себе муху і потанцювала у липучці. Відео

Співачка Маша Кондратенко представила сатиричний трек "Мухи".

У відео виконавиця вдала з себе комаху і порухалася у липучці.

"Мухи" — це історія боротьби між страхом і свободою. Людина, зіштовхуючись із власними обмеженнями, вчиться жити "тут і зараз" — як безстрашна муха, що літає над усім.

Кліп знімали на різних локаціях

"Трек "Мухи" — зухвала алегорія на нашу людську природу. Ми часто намагаємося контролювати те, що є природним і вільним — і в цьому прагненні втрачаємо власну справжню свободу та щирість. Страх і свобода можуть співіснувати, а справжня незалежність приходить через прийняття себе й власних обмежень.

Попри сенс, який ми вкладали в метафоричність та абсурдність наших образів, мені хотілося зберегти у пісні не лише легкість, а й своєрідну безтурботність та наївність, яких нам зараз так бракує", - пояснила Кондратенко.

Маша зіграла роль мухи. Цікавий досвід

До створення кліпу підійшли креативно

Через образ мух і символічні сцени співачка в не менш іронічному кліпі розкриває, як люди часто живуть, опираючись власним страхам, обмеженням і впливу соціального контролю. Водночас вони забувають про просту, природну свободу — бути, жити, дихати «тут і зараз».

"Мухи" - це метафора безстрашності, легкості та прийняття світу таким, яким він є — і себе такими, якими ми є

