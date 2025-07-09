"Ще один крок в любові до себе": Кондратенко показалася без макіяжу та поділилася інсайтами

Марія Ткаченко - 9 липня, 16:30
Маша Кондратенко
Фото з Instagram Кондратенко

Співачка Маша Кондратенко, яка днями показувала свій закордонний відпочинок, поділилася інсайтами, які привезе додому з Іспанії. Один із них - те, що вона нарешті почала приймати себе без мейкапу і навіть наважуватися показувати справжню себе широкому загалу.

Про це вона поміркувала у Insta-сторіс.

Зі слів 25-річної Маші, інші її нові інсайти стосуються страхів, які їй слід перебороти, гіперконтролю та тривожних думок. Але найголовніший - про любов до себе.


Маша Кондратенко в інстаграм

Із Іспанії Маша привезе додому не лише засмагу, а і інсайти

"Я нарешті почала приймати себе без макіяжу. З синцями під очима, з якимись почервоніннями, ластовинням, червоним від сонця носом, з ненафарбованими віями", - написала дівчина.

"Думаю, багато дівчат мене зрозуміють. Іноді ти думаєш, що ти красива тільки коли з тоном на обличчі, рум'янами і контурингом. І я давно не могла зрозуміти, що я красива і без цього всього. Це, напевно, мій головний (на мій подив) інсайт і ще один крок в любові до себе", - резюмувала артистка.

Співачка Маша Кондратенко

25-річна співачка здійснила ще один важливий крок у любові до себе

Маша Кондратенко без мейку
Маша Кондратенко без макіяжу

Тепер у Instagram Кондратенко буде багато таких чесних фото

Марія Кондратенко

І таких кумедних

Нагадаємо, Маша колись показувала, які трансформація сталася з її зовнішністю завдяки спорту. А ще артистка вражала "нескладними" хореографічними трюками

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