Кондратенко та Андраде в весняному кежуалі подуркували для спільних фото

Співачки Маша Кондратенко та Мішель Андраде продемонстрували, як вони тішаться, що нарешті закінчилася зима.

Дівчата стрілися в Києві та наробили пустотливих фото разом.

"Весна", - лаконічно підписала їх Маша у Instagram.

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Співачки попозували на київській вулиці

Кондратенко та Андраде подуркували перед камерою

До речі, перед тим, як запостити світлини, Кондратенко у сторіс поцікавилася в підписників, фіт її із ким їм хотілося би почути. На фото вона в тому ж луці, в якому була, коли знімалася з Андраде.

А може, весняний фотосет Маші та Мішель - це якийсь натяк?

Нагадаємо, в грудні Маша та Ірина Білик випустили рімейк на один із хітів останньої.