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Кондратенко та Андраде в весняному кежуалі подуркували для спільних фото

Марія Ткаченко - 11 березня, 18:00
Маша Кондратенко і Мішель Андраде
Фото з Instagram Кондратенко

Співачки Маша Кондратенко та Мішель Андраде продемонстрували, як вони тішаться, що нарешті закінчилася зима.

Дівчата стрілися в Києві та наробили пустотливих фото разом.

"Весна", - лаконічно підписала їх Маша у Instagram.


Маша Кондратенко

Співачки попозували на київській вулиці

Мішель Андраде

Кондратенко та Андраде подуркували перед камерою

Michelle Andrade

До речі, перед тим, як запостити світлини, Кондратенко у сторіс поцікавилася в підписників, фіт її із ким їм хотілося би почути. На фото вона в тому ж луці, в якому була, коли знімалася з Андраде.

Марія Кондратенко

А може, весняний фотосет Маші та Мішель - це якийсь натяк?

Мішель Андраде у Instagram
Фото з Instagram Андраде

Нагадаємо, в грудні Маша та Ірина Білик випустили рімейк на один із хітів останньої.

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Мішель Андраде
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