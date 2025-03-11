Кондратенко та Андраде в весняному кежуалі подуркували для спільних фото
Співачки Маша Кондратенко та Мішель Андраде продемонстрували, як вони тішаться, що нарешті закінчилася зима.
Дівчата стрілися в Києві та наробили пустотливих фото разом.
"Весна", - лаконічно підписала їх Маша у Instagram.
До речі, перед тим, як запостити світлини, Кондратенко у сторіс поцікавилася в підписників, фіт її із ким їм хотілося би почути. На фото вона в тому ж луці, в якому була, коли знімалася з Андраде.
Нагадаємо, в грудні Маша та Ірина Білик випустили рімейк на один із хітів останньої.
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