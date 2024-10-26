Яскравий твід із торочками, об'ємні волани та драпірування: королева Летісія на премії вигуляла три оригінальні сукні. Фото

Королева Іспанії Летісія разом зі своїм чоловіком, королем Феліпе VI та доньками принцесами Леонор і Софією відвідали івенти премії принцеси Астурійської в Ов'єдо.

За два дні королева змінила кілька образів. Зокрема, на концерті напередодні церемонії вручення премії 24 жовтня Летісія з'явилася у темно-синій сукні міді з драпуванням від бренду Roland Mouret. Свій образ вона доповнила туфлями на маленьких підборах у золотому кольорі від Magrit.

Летісія з чоловіком на галавечорі Фото Getty Images

На аудієнції перед самою церемонією Летісія була у твідовій кораловій сукні міді з торочками та нюдових туфлях на підборах.

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Королева полюбляє яскраві кольори Фото Getty Images

А от на саму церемонію нагородження королева Іспанії прийшла у розкішній сукні чорного кольору на одне плече та об'ємним воланом й лакових туфлях на маленьких підборах.

Який образ з трьох подобається вам найбільше? Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Летісія у сріблястій сукні від бренду Boss за $645 вручила нагороду американському актору Майклу Дугласу.

Як відомо, на випускний своєї старшої доньки з Військової академії у Сарагосі Летісія прийшла у легкому квітковому міді.