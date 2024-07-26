Королева Летісія підкорила Париж вишуканими вензелями від Dior. Фото

Королева Іспанії Летісія часто обирає демократичні та доступні бренди для появ на публіці. Однак любов до масмаркету не змушує її відмовлятися від люксу.

Наприклад, для офіційного прийому іспанських спортсменів-учасників Олімпійських ігор-2024, що відбувся у Парижі, Її Величність вбралася з ніг до голови у французький бренд Dior.

Іспанські монархи провели урочистість у Парижі фото з instagram королівської родини Іспанії

Пліч-о-пліч із королем Іспанії Феліпе вона сяяла у вишуканому чорно-золотому вбранні з рясною вишивкою. Образ королева доповнила стриманою зачіскою і босоніжками того ж бренду, що й сукня.

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Її Величність зі спортсменами Іспанії фото з Instagram королівської родини Іспанії

Королева Ранія у вишуканому вбранні від Dior фото з Instagram королівської родини Іспанії

До речі, Її Величність не вперше демонструє прихильність до локальних брендів під час закордонних відряджень. Наприклад, на офіційному прийомі з нагоди коронації Чарльза III дружина іспанського короля з’явилася у сукні від британськи Вікторії Бекхем.

Нагадаємо, не лише королева Летісія вразила вбранням на івентах, присвячених Олімпійським іграм. Княгиня Монако Шарлін також була в центрі уваги, зокрема, завдяки своїм недешевим лукам.