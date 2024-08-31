Королева Ранія з нагоди 54-річчя попозувала у сукні кольору морської хвилі для портрету з чоловіком

Королева Йорданії Ранія 31 серпня святкує своє 54-річчя. З цієї нагоди палац поділився новим фото короля Абдалли бін Аль-Хусейна та королеви.

На світлині Ранія стоїть біля свого чоловіка у красивій сукні кольору морської хвилі сукні від бренду DVF та з шарфиком на плечах.

"Королівський двір висловлю теплі побажання Її Величності королеві Ранії Аль Абдаллі з нагоди її день народження", - йдеться у повідомленні.

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Ранія знову вразила стильним образом

Нагадаємо, на початку серпня король та королева Йорданії вперше стали дідусем та бабусею. У їхнього сина народилася донечка.

Як відомо, Ранія відома своєю любов'ю до стильних образів. Якось вона вигуляла джинсову сукню за 600 євро на зустрічі з підприємцями.