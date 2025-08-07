Крук у басейні показала рідкісне фото з коханим і поміркувала про жіночий хейт

Блогерка і колишня телеведуча Валерія Крук, яка не дуже любить афішувати особисте життя в мережі, показалася з коханим.

У дописі Крук також поміркувала про жіночий хейт, з яким вона неодноразово зіштовхувалася у мережі і не тільки, та перелічила його причини.

Крук зустрічається з колишнім футболістом Олександром Яковенком, який молодший за неї на 8,5 роки

На думку Валерії, жінки можуть хейтити одна одну через заздрість:

"Адже осуд – це часто захисна реакція. Коли людина сама почувається гірше, усередині — невпевненість, заздрість чи злість на себе, найпростіше виплеснути це на іншу людину. Особливо якщо інша жінка — вродлива, успішна, щаслива".

Також причиною ненависті жінок до жінок, за словами Крук, можуть стати соціальні порівняння, нестача саморефлексії та тригери.

"Жінка може критикувати саме те, що тригерить її. Наприклад: хтось вільно виражає сексуальність – викликає сором у іншої = агресія. Хтось схуд - у іншого не виходить = злість та агресія. Хтось щаслива у стосунках, а в неї токсичний досвід = "Ну так, спочатку всі такі задоволені…".

Що із цим робити? Не сприймати серйозно. Це про них, не про вас. Не відповідати злом на зло. Це ланцюжок, який ніколи не закінчується добре", - порадила вона.

Нагадаємо, у Крук є доросла дочка Софія, яка живе у Відні.

Як відомо, Валерія знає не лише як боротися з жіночим хейтом, а й зі старістю. Раніше вона розказувала про дієві способи.