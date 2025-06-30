Крук у рожевих лосинах і топі покрасувалася перед дзеркалом в лондонському спортзалі. Фото
Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка зараз знаходиться в Лондоні, показалася в спортзалі.
В Instagram 46-річна зірка опублікувала моменти свого тренування. У рожевому топі, лосинах і чорній кепці вона попозувала біля гантель, а також позаймалася кардіо.
Нещодавно Крук розкривала секрети свого гарного вигляду і пояснювала, як потрібно піклуватися про тіло після 40 років. Окрім цього вона часто показує свої косметологічні процедури та хвалиться фігурою у купальниках.
Минулого Дня святого Валентина Валерія ділилася романтичним кадром зі своїм обранцем, колишнім футболістом Олександром Яковенком, який молодший за неї на 8,5 років. А ще у блогерки є доросла донька Софія, що живе у Відні.
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