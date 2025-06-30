Крук у рожевих лосинах і топі покрасувалася перед дзеркалом в лондонському спортзалі. Фото

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка зараз знаходиться в Лондоні, показалася в спортзалі.

В Instagram 46-річна зірка опублікувала моменти свого тренування. У рожевому топі, лосинах і чорній кепці вона попозувала біля гантель, а також позаймалася кардіо.

Крук похвалилася стрункими ніжками в залі Фото instagram

Блогерка на тренажері засвітила плаский живіт, у який, до речі, робила ін'єкції

Зірка багато часу приділяє роботі над своїм тілом

Ексведуча зазнімкувала спокусливий бюст на тренуванні

Нещодавно Крук розкривала секрети свого гарного вигляду і пояснювала, як потрібно піклуватися про тіло після 40 років. Окрім цього вона часто показує свої косметологічні процедури та хвалиться фігурою у купальниках.

Минулого Дня святого Валентина Валерія ділилася романтичним кадром зі своїм обранцем, колишнім футболістом Олександром Яковенком, який молодший за неї на 8,5 років. А ще у блогерки є доросла донька Софія, що живе у Відні.