Крук у рожевих лосинах і топі покрасувалася перед дзеркалом в лондонському спортзалі. Фото

Карина Тімкова - 30 червня, 18:30

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка зараз знаходиться в Лондоні, показалася в спортзалі.

В Instagram 46-річна зірка опублікувала моменти свого тренування. У рожевому топі, лосинах і чорній кепці вона попозувала біля гантель, а також позаймалася кардіо.

Валерія Крук у топі й лосинах похизувалася стрункими ногами і пресом

Крук похвалилася стрункими ніжками в залі

Фото instagram
Валерія Крук у топі і лосинах показалася на тренуванні в залі

Блогерка на тренажері засвітила плаский живіт, у який, до речі, робила ін'єкції


Валерія Крук посвітила пласким животом і пресом під час кардіо

Зірка багато часу приділяє роботі над своїм тілом

Валерія Крук у топі посвітила пишним бюстом залі

Ексведуча зазнімкувала спокусливий бюст на тренуванні

Нещодавно Крук розкривала секрети свого гарного вигляду і пояснювала, як потрібно піклуватися про тіло після 40 років. Окрім цього вона часто показує свої косметологічні процедури та хвалиться фігурою у купальниках.

Минулого Дня святого Валентина Валерія ділилася романтичним кадром зі своїм обранцем, колишнім футболістом Олександром Яковенком, який молодший за неї на 8,5 років. А ще у блогерки є доросла донька Софія, що живе у Відні.

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Валерія Крук
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