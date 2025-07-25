Крук у купальнику зізналася, від чого залежна та скільки кіло їй залишилось скинути

Марія Мельник - 25 липня, 15:45

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка останні кілька років живе між Києвом і Віднем, показалася у своєму улюбленому столичному комплексі.

Фітнес-модель в Instagram похизувалася фігурою і зізналася, від чого залежна.

"Нуль фотошопа і 100% залежність від гарного відображення у дзеркалі. Ще залишились -2 кг!", - повідомила 46-річна Крук.

Крук в купальнику у повний зріст

Судячи з фото, залежність у Валерії точно не від їжі...


Крук похизувалася стрункими ніжками

Виявляється, блогерка ще не у своїй "ідеальній" формі

Нагадаємо, восени Крук, яка за літо набрала 5 "стійких" кіло, серойзно взялася за схуднення. У листопаді блогерка, яка скинула 2 з них, хизувалася своєю формою.

До речі, Крук з тих, хто впевнена, що на самій лише генетиці "далеко не поїдеш".

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Валерія Крук
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