Крук у купальнику зізналася, від чого залежна та скільки кіло їй залишилось скинути
Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук, яка останні кілька років живе між Києвом і Віднем, показалася у своєму улюбленому столичному комплексі.
Фітнес-модель в Instagram похизувалася фігурою і зізналася, від чого залежна.
"Нуль фотошопа і 100% залежність від гарного відображення у дзеркалі. Ще залишились -2 кг!", - повідомила 46-річна Крук.
Нагадаємо, восени Крук, яка за літо набрала 5 "стійких" кіло, серойзно взялася за схуднення. У листопаді блогерка, яка скинула 2 з них, хизувалася своєю формою.
До речі, Крук з тих, хто впевнена, що на самій лише генетиці "далеко не поїдеш".
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